Boi Caprichoso venderá seus próprios produtos e inaugura loja sexta-feira em Parintins

O apresentador Edmundo Oran visitando as dependências da Loja Caprichoso

Produtos personalizados como camisas, chaveiros, bolsas, canecas e almofadas já estão disponíveis para venda na Loja Caprichoso, na Rua Boulevard 14 de Maio, centro de Parintins, ao lado da Feira do Produtor Rural, desde o início da última semana do ano de 2016. A vitrine azul é resultado da parceria da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso com a empresa Coimbra, Malharia, Comunicação Visual e Gráfica.

A inauguração da Loja Caprichoso é programada para o dia 06 de janeiro, com lançamento do espaço virtual www.lojacaprichoso.com.br. O apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran, reviveu a antiga profissão de vendedor ao atender um dos primeiros clientes da loja, o sócio Robson Valente, que esteve no Centro de Atendimento ao Sócio para receber carteira, CD da Galera e carnê de mensalidades 2017.

A sócia Maria Ângela Acauan, ao retornar de Curitiba, ficou impressionada. “Nossa! Isso é um sonho realizado. Desde 2001, quando eu vim pra cá, a gente sempre falou que o Caprichoso tinha que ter sua marca, propaganda, seu marketing e ganhar dinheiro pro boi mesmo. Então, era um sonho. Quando eu vi isso aqui, não acreditei. Por enquanto, comprei uma camiseta e um chaveirinho, mas na inauguração vamos ter mais opções”, declarou.

Odinéa Andrade faz parte da história do Caprichoso desde o primeiro presidente até o atual e se sente privilegiada, ao considerar a loja uma ‘inovação bendita ao boi’. “Precisávamos de um tsunami para mexer com o brio das pessoas. A lojinha do Caprichoso era uma aspiração de anos. De repente, sem que a gente se entrosasse, surge aos olhos do parintinense e do mundo. Isso é gratificante para Parintins, porque traz turistas”, enfatizou a madrinha do boi.

Pároco no município de Nhamundá, o sócio Irley Koide, pagou sua mensalidade e também comprou produtos na Loja Caprichoso. “É motivo de mais incentivo e alegria ter um novo escritório. Assim, dá vontade de você ajudar. Os trabalhos começaram bem com a nova diretoria do Caprichoso e isso é motivo de mais incentivo para ser sócio fiel, em pagar mensalidade. Com muita fé, vamos torcer pelo título do Caprichoso”, destacou.

