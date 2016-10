Boi Caprichoso resgata tradição e demarca território azul de Parintins

Hasteamento do pavilhão ocorreu no curral Zeca Xibelão durante passagem da data de aniversário

Ao som dos versos das toadas “Esse ano eu vou erguer minha bandeira/São azul e branco minhas lindas cores”, de salva de fogos e da cadência ritmada da Marujada de Guerra, o pavilhão do Boi-Bumbá Caprichoso foi içado no ponto mais alto da cidade de Parintins. O hasteamento da bandeira marcou a passagem do aniversário de 103 anos de história do Boi Caprichoso, em evento no curral Zeca Xibelão, com a participação de membros da diretoria, itens e sócios, na tarde do dia 20 de outubro.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, ressaltou a importância de resgatar a tradição em demarcar o território azul de Parintins, com marco divisório a Rua Cordovil, no centro da cidade. O dirigente azulado também anunciou que no mês de novembro o Caprichoso inaugura auditório, grava CD da Galera em estúdio, em dezembro, às vésperas do Natal, entrega carteirinha aos sócios e janeiro de 2017 inaugura o museu do bumbá.

A festa de aniversário do Boi Caprichoso foi realizada no dia 15, no curral Zeca Xibelão, para homenagear os 164 anos de Parintins, e abriu a “Semana Azul”, que culmina com o hasteamento do pavilhão neste dia 20 de outubro. Boi-Bumbá Caprichoso, Troup Jovem, show acústico de toadas com o apresentador Edmundo Oran, cantor Cássio Gonçalves, com músicos da Banda Canto Parintins, foram atrações do “Dia do Caprichoso”, no curral Zeca Xibelão.

Como um dos símbolos tradicionais do Boi Caprichoso, o pavilhão azul e branco começou a ser içado no ano 2001, no mirante localizado na área da antiga Sede Social, onde hoje é a Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale, no complexo do curral Zeca Xibelão. O presidente do bumbá, Babá Tupinambá, assegura que vai manter viva a essência do Boi Caprichoso em datas comemorativas para o torcedor azulado vestir a camisa.

O sócio Raimundo Nina Neto disse que, nesses eventos, o torcedor do Caprichoso volta a frequentar o curral Zeca Xibelão e essas iniciativas resgatam a autoestima da galera em brincar de boi o ano inteiro. “Isso fazia muita falta. Toda diretoria, junto com o presidente Babá Tupinambá, está de parabéns, assim a nação azul e branca. Esse curral não pode ficar ocioso e o presidente Babá coloca em funcionamento”, avaliou o sócio do Boi Caprichoso.

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso

