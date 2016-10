BOI CAPRICHOSO PREPARA ESPETÁCULOS PARA TURISTAS INTERNACIONAIS

Diretoria de Eventos e Conselho de Artes montaram planejamento para a realização de 21 shows temáticos

O Boi-Bumbá Caprichoso será atração internacional a partir do dia 13 de novembro, com apresentação para 684 turistas do navio de luxo, Sirena, o primeiro de 19 cruzeiros na temporada 2016/2017, na rota pela Amazônia. O presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, anuncia a realização de 21 shows folclóricos, no período de novembro deste ano até o dia 06 de junho de 2017.

Ao todo, 19 navios ancoram em Parintins, conforme programação das agências parceiras do Boi Caprichoso, Turispar e Ilha Viagens e Turismo. A temporada de cruzeiros encerra na Ilha Tupinambarana, com o navio de luxo Seven Seas Navigator, no dia 6 de junho de 2017, com um total de 490 passageiros. Após firmar o acordo com as empresas de turismo de Parintins, o Boi Caprichoso iniciou preparação de shows temáticos.

O planejamento das apresentações tem envolvimento da Diretoria de Eventos e Conselho de Artes do Boi-Bumbá Caprichoso, a pedido do presidente Babá Tupinambá. Com a parceria com as agências de turismo para a promoção de shows aos turistas de várias nacionalidades, o Boi Caprichoso receberá recursos e o dirigente azulado vai investir as receitas em pagamento de despesas permanentes do bumbá.

Segundo Babá Tupinambá, como a associação cultural funciona o ano inteiro, é preciso ter compromisso em gerar receitas com eventos, e os shows para turistas internacionais divulgam cultura do boi-bumbá de Parintins aos cinco continentes do mundo. “Trabalhamos com transparência administrativa e decidimos não terceirizar os shows de turistas, pois buscamos recursos para aplicar em melhorias no patrimônio do Boi Caprichoso”, explica.

PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS 2016/2017

Navios Data Ano Sirena 13 de novembro 2016 Insignia 30 de novembro 2016 Silver Spir 03 de dezembro 2016 Prinsendam 05 de dezembro 2016 Seven Seas Mariner 10 de dezembro 2016 Regatta 11 de dezembro 2016 Marco Polo 23 de janeiro 2017 Oriana 08 de fevereiro 2017 Braemar 08 de fevereiro 2017 Regatta 12 de fevereiro 2017 Prinsendam 01 de março 2017 Veendam 12 de março 2017 Seabourn Quest 18 de março 2017 Seven Seas Mariner 19 de março 2017 Crystal Serenity 26 de março 2017 Fram 31 de março 2017 Hanseatic 15 de abril 2017 Hanseatic 09 de maio 2017 Seven Seas Navigator 06 de junho 2017

Foto: Pitter Freitas

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

Carlos Alexandre

(092) 99173 – 9585

Marilza Mascarenhas

(092) 99174 – 1190

boicaprichoso.com

facebook.com/boibumbacaprichoso

instagram.com/boicaprichoso

Comentários

comentários