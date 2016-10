Boi Caprichoso organiza galpão de alegorias para visitação turística

Aproximadamente 10 trabalhadores estão empenhados nos trabalhos de arrumação do ambiente das artes

Em poucos menos de dois meses da gestão da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, a organização do patrimônio começa pelo Galpão das Artes “Mestre Jair Mendes”, localizado entre as Ruas Barreirinha e Fortaleza, no bairro Emílio Moreira, em Parintins. O espaço artístico, antes em situação de abandono e ocupado pelo grande acúmulo de lixo, é preparado para visitação de turistas.

Há mais de uma semana, cerca de 10 paikicés (empurradores de alegoria) estão empenhados nos trabalhos de limpeza geral, com remoção de entulho, lixo e arrumação dos módulos de alegorias do projeto boi de arena apresentado no Festival Folclórico de Parintins 2016. Os serviços de organização do espaço são coordenados pelo administrador de galpão, Jofre Lima, com apoio do Conselho de Artes do Boi-Bumbá Caprichoso.

O presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, entende que o local é um ambiente de muito conhecimento cultural brasileira, com enfoque aos costumes das populações tradicionais como dos povos indígenas da Amazônia e a criatividade dos artistas plásticos de Parintins. “Assim, podemos ter visita de sócios, torcedores, estudantes das escolas públicas, acadêmicos das universidades, entre outros”, afirma.

De acordo com Jofre Lima, a preocupação da Diretoria Executiva do Boi-Bumbá Caprichoso é manter o ambiente com condições de receber visitação turística o ano inteiro, com funcionamento não só na temporada de execução dos projetos de arena para apresentação nos festivais na arena do Bumbódromo. “Arrumamos e deixamos tudo organizado, conforme determinação do presidente do Caprichoso”, assegura.

Boi Caprichoso escala artistas para confecção de rituais e lendas em 2017

Artista Ozéas Bentes (foto: Pedro Coelho)

De olho na formatação do projeto “A Poética do Imaginário Caboclo” 2017, a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso já definiu o time de artistas para a confecção de alegorias dos itens: Ritual Indígena e Lenda Amazônica. O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, anuncia os nomes de Ozéas Bentes, Júnior de Souza e Kennedy Prata para os trabalhos artísticos de rituais. Já na parte de lendas, os três artistas plásticos escalados são Márcio Gonçalves, Jucellino Ribeiro e Ferdinando Carivardo.

Entre as novidades estão os artistas Kennedy Prata, talento lapidado na Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle, que se tornou artista de ponta no Boi Caprichoso no ano de 2014, e a ascensão de Ferdinando Carivardo, conhecido no mundo artístico pelas técnicas de criar movimentos impressionantes nas alegorias. A escolha de todos os artistas passa por avaliação criteriosa, técnica e estratégica do Conselho de Artes do Boi Caprichoso, setor responsável pela criação, desenvolvimento e execução do projeto de arena 2017.

A expectativa agora se volta para a definição dos artistas plásticos de Figura Típica Regional e Exaltação Folclórica. O presidente do Boi Caprichoso deve anunciar os nomes, logo após o retorno de viagem ao exterior, que faz parte do planejamento do projeto “A Poética do Imaginário Caboclo”. A princípio, Babá Tupinambá convidou o artista plástico Rossy Amoêdo para completar o time de artistas de ritual. No entanto, o alegorista comunicou que iria se dedicar a outros projetos a partir do ano de 2017.

Rossy Amoedo pede afastamento do Projeto de Arena e Júnior de Souza renova com o Caprichoso

O quadro de alegoristas para o projeto “A poética do imaginário Caboclo” aos poucos é formatado para o Festival Folclórico do próximo ano. Depois do anuncio do retorno de Kenedy Prata, o presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, anunciou a renovação do contrato do artista Júnior de Souza.

O Boi Caprichoso, segundo o dirigente azulado, se manteve na vanguarda das concepções alegóricas. “Um dos grandes nomes desse trabalho é o artista Júnior de Souza e ele será um dos alegoristas de ritual”, anunciou.

Na concepção do projeto “A poética do imaginário Caboclo” outro escalado para Ritual seria o artista Rossy Amoedo. Mas, ele informou que em 2017 deverá se dedicar a projetos pessoais. “Rossy Amoedo teria o seu contrato renovado e faria alegoria de Ritual, mas afirmou que em 2017 pretende desenvolver outros projetos que o impossibilitam de integrar o time de artistas alegóricos, por isso ficará fora do boi de arena. Ele também se colocou a disposição para, na medida do possível, ajudar no que for preciso”, explicou o presidente do Caprichoso Babá Tupinambá.

Ele também agradeceu a dedicação de Rossy Amoedo, que com o seu trabalho, colaborou para o engrandecimento do nome Caprichoso. “Um talento como o seu é indispensável e as portas estarão sempre abertas para voltar à hora que quiser”, concluiu.

