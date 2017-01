Boi Caprichoso lança jornal

Já circula em Parintins e Manaus a primeira edição do jornal impresso Caprichoso, o Boi de Parintins, com notícias das ações do bumbá desenvolvidas pela gestão do presidente Babá Tupinambá e Jender Lobato. O informativo é produzido pela equipe de assessoria de comunicação do Boi Caprichoso.

O informativo é resultado da parceria firmada pelo presidente Babá Tupinambá com o diretor-presidente da Rede Calderaro de Comunicação, Dissica Calderaro, que possibilitou a impressão do tabloide na gráfica do Jornal A Crítica, em Manaus.

A segunda edição do jornal Caprichoso começa a ser preparada para o mês de março, com notícias sobre a preparação do boi para a disputa do Festival Folclórico de Parintins 2017, gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”, em março, entre outras novidades.

Por Carlos Frazão/JI

