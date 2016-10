Concurso prevê escolha de 12 obras musicais para compor o CD de Galera, previsto para ser lançado no final do ano

Após o anúncio do tema “A Poética do Imaginário Caboclo”, o presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, declarou aberto Edital de Concurso para Seleção de Toadas, na Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle, na noite de terça-feira, 04. Serão escolhidas 12 obras musicais, classificadas em livres ou genéricas, com ênfase para toadas de Galera, Boi-Bumbá Evolução, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Porta-Estandarte, Cunhã-Poranga, Pajé e Vaqueirada.

O Edital de Concurso para Seleção de Toadas começa a ser disponibilizado aos compositores, nos canais oficiais de comunicação do Caprichoso, a partir desta quarta-feira, 05. Os poetas do boi da estrela na testa têm até o dia 10 de novembro para criar, produzir e entregar as músicas demo, sem prorrogação do prazo. As toadas selecionadas pelos Conselhos Musical, de Artes e votação popular vão compor o CD de Galera do Boi-Bumbá Caprichoso, previsto para ser lançado no final do ano.

Todos os compositores identificados com o Caprichoso, com idade a partir de 18 anos, podem inscrever toadas. O coordenador do Conselho de Artes, Ericky Nakanome, ressalta que o Boi Caprichoso vai promover seminário com compositores em Parintins e em Manaus para apresentar a proposta do tema “A Poética do Imaginário Caboclo”. O presidente Babá Tupinambá informa que o próximo passo é lançar o Edital de Concurso para Seleção de Toadas Estratégicas.

