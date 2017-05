Boi Caprichoso lança camisas oficiais 2017

Produto oficial é comercializado na Loja física e virtual. Marcela Marialva (Porta-Estandarte) e Netto Simões (Pajé), modelos.



O Boi-Bumbá Caprichoso lançou hoje, 23, durante evento realizado na loja Vitrine Azul, as camisas oficiais 2017 “A Poética do Imaginário Caboclo”. Apresentados pelo presidente, Babá Tupinambá, e pelo o empresário, Tarcisio Coimbra, os produtos oficias passam a ser comercializados em quatro modelos diferentes.

O torcedor azulado pode adquirir o modelo de camisa tradicional, polo, regata e baby look no valor de R$ 60, cada. Para Babá Tupinambá, o boi Caprichoso se orgulha em colocar a disposição da nação azul e branca mais um produto oficial. “É mais um presente para a nação Caprichoso que agora terá acesso a camisa oficial, que tem o selo Caprichoso” ressaltou.

O presidente do Conselho de Arte, Erick Nakanomy, explicou que a camisa tem a marca do projeto ” A poética do imaginário caboclo”. Durante sua fala, o empresário Tarcisio Coimbra afirmou que os produtos são produzidos com material de alta qualidade



Os modelos de camisa foram apresentados durante um desfile, com a presença dos itens oficias, Edmundo Oran (Apresentador), Marcela Marialva (Porta-Estandarte) e Netto Simões (Pajé).

Para quem não reside em Parintins, a Loja Vitrine Azul disponibiliza o endereço eletrônico www.lojacaprichoso.com com vendas para todo o Brasil. As vendas acontecem também pelo telefone (092) 99494-3265, com atendimento em horário comercial.

