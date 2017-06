Boi Caprichoso inicia nesta quarta-feira ensaios técnicos de arena

Presidente Babá Tupinambá agradece apoio de patrocinadores para o Boi Caprichoso cumprir cronograma de eventos

Com apoio de patrocinadores, o Boi-Bumbá Caprichoso, executa o calendário de eventos planejado para o mês de junho. A partir de hoje à noite e nos dias 21 e 22 de junho, o Boi Caprichoso promove ensaios técnicos de arena no curral Zeca Xibelão para ajustar tempo e espaço dentro do espetáculo “A Poética do Imaginário Caboclo”. Na noite de São João, no dia 24 de junho, o Caprichoso brinca de boi pelas ruas, com saída do Largo da Francesa, às 21h. O trajeto do tradicional “Boi de Rua” é Avenida Amazonas, Travessa Cordovil e Avenida Nações Unidas até o curral Zeca Xibelão.

Já na noite do dia 25 de junho, sócios, torcedores e visitantes são convidados para assistir a Avant-Premiere do DVD Boi Caprichoso 2017 “A Poética do Imaginário Caboclo”, com entrada gratuita no curral Zeca Xibelão. Na noite do dia 26 de junho, o Boi Caprichoso faz ensaio técnico na arena do Bumbódromo para demarcação de tempo e espaço das apresentações dos itens no Festival Folclórico de Parintins 2017, sucedido por passagem de som no dia 27.

Na manhã do dia 28 de junho, o Conselho de Arte e Assessoria de Comunicação apresentam o roteiro do projeto boi de arena 2017, em coletiva de imprensa na chácara do pesquisador Simão Assayag, no bairro Palmares, às margens do lago Macurani. Já na noite do dia 28 de junho, o curral Zeca Xibelão vira palco da festa dos visitantes, com objetivo de arrecadar recursos para pagamento da mão de obra dos paikicés (empurradores de alegorias).

As noites de 30 de junho, 01 e 02 de julho, o Boi Caprichoso exibe três espetáculos para conquistar o título de campeão do Festival Folclórico de Parintins 2017, com festa da vitória no curral no dia 03. O resultado será anunciado no dia O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, agradece o apoio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura Municipal de Parintins, Correios, Coca-Cola Brasil, Rede, Brahma, Bradesco, Correios e Amazon Best.

