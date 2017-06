Boi Caprichoso inaugurou Centro de Treinamento de Itens Daniela Assayag

“Ei meu povo, a cunhã-poranga do boi acabou de chegar!” Ao som da toada que eternizou Daniela Assayag como Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, a diretoria da associação cultural inaugurou o Centro de Treinamento dos Itens (CTI), na manhã deste sábado, 24 de junho. O espaço exclusivo à preparação dos itens tem o nome da ilustre torcedora, sócia e jornalista conceituada, em reconhecimento aos anos de dedicação em defender o bumbá de 1991 a 1995.

A inauguração do espaço reuniu sócios, torcedores, itens oficiais e ex-presidentes do Caprichoso. Idealizado pelo presidente azulado, Babá Tupinambá, e vice-presidente, Jender Lobato, o CTI Daniela Assayag é exclusivo para preparação física e cênica dos itens individuais femininos e masculinos. Construído em cima do escritório administrativo do Boi Caprichoso, na Rua Silva Meireles, centro de Parintins, o espaço tem estrutura de academia de ginástica e de dança.

A inauguração do CTI teve direito a dança especial da homenageada, com o refrão da toada em que ficou marcada na história como a eterna Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso. “Quando meus tios trouxeram para ser item, eu só queria brincar de boi. Eu só quero agradecer a todos itens que passaram antes e depois de mim. É uma imensa satisfação. Eterno é meu amor por cada um de vocês e por esse touro negro maravilhoso”, descreveu Daniela Assayag.

A homenageada também fez agradecimento a diretoria, Conselho de Arte e mencionou a importância dos empurradores de alegorias, pois cumprimentava todos quando foi item pelo trabalho árduo de colocar o boi na arena. O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, falou da concretização do projeto do CTI. “Damos apoio aos itens, artistas, aos sócios. Olhamos todos os segmentos com maior atenção e carinho. Daniela Assayag ficou com o nome marcado na história do Boi Caprichoso e nada mais justo prestarmos essa homenagem à eterna cunhã-poranga”, afirmou.

Texto: Kássia Muniz e Gerlean Brasil

Fotos: Pedro Coelho

