Boi Caprichoso inaugura Vitrine Azul

Vários modelos de camisas oficiais, camisas da galera, camisa personalizadas, almofadas, bolsas, travesseiros, canecas, chaveiros, porta-chaves, agendas, canetas, lápis, assim como produtos artesanais como cocar e colar foram algumas das marcas de produtos “A Poética do Imaginário Caboclo” apresentados em Parintins, através de exposição e desfiles feitos por itens individuais e convidados do Boi-Bumbá Caprichoso a toda Nação Azul e Branca na noite de sexta-feira, 06.



A fita de inauguração da loja oficial denominada “Vitrine Azul”foi retirada pelo presidente, Babá Tupinambá, pela primeira dama Azul e Branca, Bruna Teixeira, além do empresário Tarcísio Coimbra e do Boi Caprichoso.

O evento aconteceu em frente a loja Oficial que fica localizada na rua Boulevard 14 de maio, anexo ao Departamento Social Azul, Centro da Cidade. “Graças a Deus, deu tudo certo. A família azul e branca aprovou as diversidades de produtos que estão sendo oferecidos. Hoje o Caprichoso tem uma marca. É com muita alegria que entrego aos sócios e torcedores a ‘Vitrine Azul’, a loja oficial do Boi Caprichoso”, destacou o Presidente Azul.

Compra Virtual

Além da loja física em Parintins. Sócios, torcedores e simpatizantes do Touro Negro de qualquer lugar do Brasil e do Mundo podem adquirir os produtos oficiais através do site www.lojacaprichoso.com.br.

Sobre as vendas, Babá Tupinambá manifesta que “não proíbo ninguém de vender produtos que tenha o nome do Boi Caprichoso, mas hoje o boi tem uma marca. As pessoas interessadas em vender qualquer produto do nosso Boi têm que se dirigir ao escritório, para conversarmos e darmos uma autorização de venda”.

Parceria

O inauguração da loja física e virtual, assim como a confecção dos produtos é o resultado da parceria feita com a Empresa Coimbra Malharia, Comunicação Visual e Gráfica.

“Agradeço a confiança depositada na nossa empresa pelo presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, na confecção dos produtos, pois era um pedido dos sócios e torcedores a construção da loja”, destacou o empresário, compositor e torcedor do Boi Caprichoso, Tarcísio Coimbra.

Tarcísio garante que “90% dos produtos da loja foram e estão sendo feitos em Parintins. O boi tem sua importância cultural e também econômica, podendo assim gerar emprego e renda a população parintinense”.

