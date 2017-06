Boi Caprichoso inaugura neste sábado Centro de Treinamento de Itens Daniela Assayag

Espaço voltado aos itens individuais recebe o nome de ex cunhã-poranga do Bumbá.

O Boi-Bumbá Caprichoso inaugura neste sábado, 24, O Centro de Treinamento de Itens, espaço exclusivo para preparação e profissionalização dos itens individuais masculinos e femininos. O local, idealizado pelo presidente Babá Tupinambá e vice Jender Lobato e apoio do Conselho De Arte recebe o nome da jornalista parintinense e ex-cunhã-poranga, Daniela Assayag.

O evento está marcado para às 10h, na presença da diretoria executiva, convidados e familiares da homenageada. O Centro de Treinamento fica localizado no segundo piso do Escritório do Boi Caprichoso, situado na rua Silva Meirelles, centro da cidade.

Daniela Assayag é de família tradicional do Caprichoso, começou a frequentar os eventos do bumbá aos 11, quando seu pai, Élcio Assayag, a levava para brincar de boi. Com 17 anos, à convite do ex-presidente do Caprichoso, Geraldo Medeiros, Daniela foi convidada para ser cunhã-poranga, item qual defendeu de 1991 à 1995.

Para o presidente do Boi Caprichoso, Babá o espaço, além de ser necessário para o aprimoramento dos itens, também foi oportuno para homenagear uma torcedora que tem identidade com o boi Caprichoso.

PARINTINS SE ENFEITA PARA RECEBER O BOI CAPRICHOSO NA NOITE DE SÃO JOÃO

Parintins – Brincar de boi com o Caprichoso pelas ruas de Parintins, é se deixar levar pela emoção que invade a alma e envolvelve a multidão. No sábado, dia 24 noite de São João, o Caprichoso viverá a tradição de brincar nas ruas da Ilha com a galera azul e branca. A preparação do torcedor começa bem antes, em casa preparando a fogueira, enfeitando o triciclo, arrumando a bandeira e a camisa azul para desfilar nas ruas da cidade.

A expectativa é arrastar uma multidão de torcedores que estarão concentrados na Francesa, seguindo para Avenida Amazonas, Rua Cordovil e Avenida Nações Unidas até o curral. As bandeirolas azuis e brancas já estão tremulando no berço azul. Há três dias os torcedores movimentam-se enfeitando a Rua Cordovil lugar que marca o último curral do Caprichoso.

Márcio Pessoa, morador vive a expectativa da passagem do Caprichoso. “O sentimento é o melhor possível, é um momento de muita alegria, a emoção já toma conta da gente”, ressalta.

O que não falta é criatividade para os torcedores que estão ansiosos para brincar de boi da forma mais tradicional. “Temos várias idéias, vamos fazer fogueira, pintura nos postes, na rua, temos um portal e o bandeirão”, informa.

Para Márcio, será um momento de reviver a epoca em que ele brincava de ponteira de tribão. “ A toada já diz tudo, já fui de tudo nesse boi. Essa emoção é só para quem brincou mesmo”,destaca.

Ele acrescenta que a Rua Cordovil será transformada em um grande mar azul. O presidente Babá Tupinambá, aguarda ansioso o momento que para ele será de confraternização com a galera azul e branca.

A movimentação inicia às 20 horas com as torcidas Fab e Raça Azul, CDC, Troup, a massa azulada, triciclos, itens, diretoria e marujada.

Um trio elétrico com o apresentador Edmundo Oran, o levantador de toadas David Assayag, o Amo Prince do Boi e Banda Caprichoso vão comandar a alegria da galera com as toadas de desafio, e as que levam a galera ao delírio.

O diretor de Eventos, Helyandro Tavares assegura que será o maior evento do Boi Caprichoso. “ Já estamos recebendo a confirmação da chegada de caravanas e de voos que estão lotados para essa data”, confirma. Serão premiados os três triciclos mais enfeitados e a maior bandeira que serão escolhidos durante o percurso do Boi de Rua.

