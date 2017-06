Boi Caprichoso finaliza temporada de shows para turistas

Passageiros do navio americano Navigator assistiram ao espetáculo azulado no Parintins Convention Center.

Trezentos e sessenta e oito americanos, do navio de luxo Navigator, assistiram ao espetáculo “A Poética do Imaginário Caboclo”, apresentado pelo Boi-Bumbá Caprichoso durante a temporada 2016/2017 de navios de cruzeiros internacionais em Parintins. A evolução dos itens substitutos, bailado caboclo, módulos alegóricos e a força da toada surpreenderam os turistas internacionais no Parintins Convention Center, na tarde desta terça-feira, 06 de junho.

O diretor de eventos do Caprichoso, Helyandro Tavares, enfatizou que 160 pessoas e a diretoria, ao comando do presidente Babá Tupinambá, se empenharam na temporada de navios cruzeiros internacionais. “Agradecemos as agências Turispar e Ilha Viagens e Turismo. O coreográfico Jair Almeida se dedicou dia e noite para que tudo desse certo. Já nos preparamos para o próximo navio no mês de setembro. A maior satisfação foi repassar recurso para o boi que será bem aproveitado”, frisou.

O gerente de operações da Brazil Shore Excursions, Márcio Melo, anuncia que para a empresa esse é o primeiro show da temporada 2017 e o próximo navio a atracar em Parintins chega no mês de setembro, com turistas franceses. “Parintins sempre se destaca pelo fato do show de boi-bumbá. Os turistas gostam muito e uma coisa a mais de Manaus. Aqui eles realmente conseguem assistir ao show tão famoso mundialmente”, revelou.

O representante da Brazil Shore Excursions ressaltou a preferência dos turistas ao desembarcaram em Parintins. “Aqui, vocês conseguem passar em pouco mais de uma hora bastante coisa sobre a cultura e de como é o festival de Parintins. O show para eles já é suficiente. Lógico, eles gostam de conhecer um pouco da cidade. Hoje, tivemos 368 pessoas no show e praticamente só foram 80 pessoas conhecer a cidade. O que chama a atenção mesmo é o show”, complementou.

Comunicação Caprichoso

Comentários

comentários