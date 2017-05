BOI CAPRICHOSO FAZ FESTA EM AÇÃO GLOBAL E NOITE DE ITENS NO CURRAL

Elenco de itens fará grande show com Marujada de Guerra na Ação Global na arena do Bumbódromo às 16h30 de sábado.

O povo festeiro da Francesa, do Palmares, da camisa azulada, vai fazer uma grande festa com os itens do Boi-Bumbá Caprichoso no curral Zeca Xibelão, na noite do dia 27 de maio. Entre as novidades a serem apresentadas à nação azul e branca está a apresentação oficial da Porta-Estandarte, Marcela Marialva. O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, anuncia a presença dos itens, Marujada de Guerra, grupos de dança e torcida na Ação Global no Bumbódromo, com apresentação marcada para às 16h30.

Já a festa dos itens no curral Zeca Xibelão terá a participação do apresentador, Edmundo Oran, levantador de toadas, David Assayag, Amo do Boi, Prince do Caprichoso, Boi-Bumbá Evolução, Tripa Alexandre Azevedo, Sinhazinha da Fazenda, Valentina Cid, Rainha do Folclore, Brena Dianná, Cunhã-Poranga, Marciele Albuquerque. A Porta-Estandarte, Marcela Marialva, vai estrear no palco do curral Zeca Xibelão com o elenco de itens individuais completo pela primeira vez.

O coordenador do Conselho de Artes, Ericky Nakanome, afirma que o time de itens completo e a Marujada de Guerra vão fazer um grande show na Ação Global, na tarde de sábado. “É um momento importante para Parintins, que vamos festejar com a população e fazer com que esse evento seja realizado anualmente na cidade. Convido toda a comunidade a participar das ações durante o dia. Às 16h30, vamos cantar e dançar com as toadas do Boi Caprichoso’, convoca o conselheiro.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, convida os sócios, torcedores e público em geral para participar do espetáculo dos itens. O diretor de eventos, Helyandro Tavares, diz que o bumbá desde o início da semana cumpre uma agenda de programação, com Ação Global no Circuito Escorpião, na terça-feira e quarta-feira, Missa por Oração de Nossa Senhora do Carmo, às 19h, no curral Zeca Xibelão, sexta-feira, a partir das 19h30, seguido de ensaio técnico.

