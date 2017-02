Boi Caprichoso comemora 33 anos de Tarde Alegre com retorno do evento

Em comemoração aos 33 anos da Tarde Alegre, a Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso, realizou nesse domingo, 19, o retorno da tradicional festa infantil azul e branca. O evento aconteceu no lado azul da Praça dos Bois e contou com a participação da Troup mirim e do Palhaço Goiabada.

De acordo com o apresentador e criador da festa infantil, Walter Lobato(D), “eu só tenho a agradecer ao presidente Babá Tupinambá por também ter a visão de que essas crianças são o futuro do nosso Boi Caprichoso. Quantos daqui, não serão futuramente da tribo, ou tuxaua, muitos sonham mais além, querem ser apresentador, levantador de toadas, cunhã-poranga, por exemplo”. Ele destacou ainda que essa história bonita do Boi Caprichoso não pode morrer e são essas crianças que vão manter essa tradição viva.

Sobre os 33 anos, Walter lembra que “a Tarde Alegre foi criada em 1984, na administração do Seu João Andrade, quando o curral ainda era de madeira e foi a partir desse evento que surgiu a idéia da criação da escolinha de artes, idealizada depois, pelo Simão Assayag”.

Lobato comentou que “o evento infantil foi criado para que os pais trouxessem suas crianças para dentro do curral para participar das brincadeiras e acompanhar as toadas, as coreografias, através da marujada e do grupo de dança mirim, da escolinha, porque durante a semana os pais trabalham e no final de semana os ensaios começam e terminam tarde, ainda existem aqueles pais que gostam de tomar ‘uma’, por isso criamos esse dia para elas”.

Outro apresentador do evento e ex-tripa, Marquinho Azedo, lembra que a Tarde Alegre começou com uma simplicidade que cresceu ao longo dos anos e que em um concurso desse, meu filho Alex foi escolhido melhor tripa mirim”. A sócia Angra Cardoso disse que ganhou sua primeira bicicleta, vencendo o concurso de cunhã-poranga mirim.

O presidente Babá Tupinambá frisa que “estou muito feliz e agradeço primeiramente a Deus e ao Walter Lobato por ter iniciado tudo isso é por eu esta podendo compartilhar da alegria dessas crianças”.



Babá Tupinambá afirma que os trabalhos das crianças desenvolvidos na Escola de Artes serão apresentados no palco e em exposições todos os domingos durante a Tarde Alegre. “Essa será uma forma de os pais e os sócios acompanharem os trabalhos dos filhos na Escola de Artes. Oficinas de Dança e de instrumentos serão apresentados no palco e de artes e artesanato serão expostas durante o evento”.



Tupinambá reafirmou ainda que “esse ano, será novamente realizado o concurso mirim de todos os itens, pois sabemos da importância de resgatar a autoestima das crianças que sonham futuramente ser um item oficial do boi”.

Babá diz ainda que o espaço está aberto para que o boi miniatura do Caprichoso e os bois mirins da cidade também possam mostrar seus trabalhos.

Kedson Silva/JI

Fotos: Comunicação Boi Caprichoso

