Boi Caprichoso anuncia retorno do artista Ito Teixeira e estreia de figurinista Tarcísio Gonzaga

Presidente Babá Tupinambá confia na experiência e talento de artistas no Festival Folclórico de Parintins

Dois bicampeonatos com o Boi-Bumbá Caprichoso, do artista plástico Ito Teixeira, somado a experiência e talento de um dos grandes figurinistas do Festival Folclórico de Parintins, do estilista Tarcísio Gonzaga. Estas são as apostas do presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, ao apresentar os dois artistas plásticos para compor o projeto “A Poética do Imaginário Caboclo”.

Durante o anúncio, em coletiva de imprensa no escritório do Boi Caprichoso, em Parintins, Ito Teixeira e Tarcísio Gonzaga vestiram a camisa azulada. “Estou no Caprichoso de corpo e alma, com a disposição de inovar”, afirma Gonzaga.

De família tradicional do Caprichoso, Tarcísio Gonzaga recebeu apoio da mãe sobre a oportunidade de vestir azul. “O presidente dá liberdade e oportunidade para que a gente possa fazer um bom trabalho. Minha mãe foi uma das maiores incentivadoras. Percebi que ainda tenho muito a colaborar com o festival de Parintins no Caprichoso”, frisa.

Ito Teixeira atuou pela última vez no Boi Caprichoso há 10 anos e tem a terceira passagem pela família azul, com a confiança do presidente Babá Tupinambá. “A responsabilidade é grande que nos está sendo colocada em fazer parte do projeto, mais relacionado ao boi de arena. A experiência, a dedicação e o conhecimento adquirido ao longo dos anos em ambas as associações me dá uma tranquilidade para executar esse trabalho”, ressalta.

O artista plástico se sente à vontade, consciente e tranquilo, ao saber o grau da responsabilidade em executar a missão. “Temos disposição. Existe uma torcida muito exigente. Pelo tempo que eu já estive aqui, adquirir confiança dos artistas, dos colegas de trabalho, do torcedor e dos diretores. Sinto-me à vontade para realizar o meu trabalho, especificamente na questão de arena e darei meu máximo para conquistar esse campeonato”, declara Ito Teixeira.

Com mais dois reforços para o projeto Boi de Arena 2017, Babá Tupinambá destaca que o Caprichoso está preparado para a vitória no Festival Folclórico de Parintins. “Com muita alegria, vivemos um novo momento no Boi Caprichoso, cada vez sempre renovando e convidando pessoas experientes para ajudar o boi. Só tenho a agradecer a Deus e a eles por aceitarem o convite”, enfatiza.

O presidente esclareceu que a chegada dos artistas faz parte da estratégia dentro do projeto 2017. “Eles não vêm para tirar o lugar de ninguém e vêm para somar. Foi conversado com o coordenador do Conselho de Arte. Nosso boi está empenhado, focado e determinado em ser campeão do festival. Tudo que pudermos fazer, faremos, para conquistar esse título. Vamos buscar a vitória na arena. O importante é união, trabalho e determinação”, acentua.

Texto: Gerlean Brasil

Foto: Pedro Coelho

