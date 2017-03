Boi Caprichoso anuncia programação da “Semana Azul”

Usada como forma de atrair a nação azulada e ainda divulgar a gravação do DVD Caprichoso 2017, “A poética do imaginário caboclo” marcada para o dia 25 desse mês, a diretoria do azul e branco junto com o Conselho de Artes anunciou em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 14, no curral Zeca Xibelão, a programação da “Semana Azul”.

“Essa semana azul ela não termina na gravação do DVD, mas marca o início de uma trajetória rumo a disputa no bumbódromo”, destacou o líder do Conselho de Arte Erick Nakanome.

A programação inicia na segunda-feira, 20, às 17h com a inauguração do Complexo de Arte “Odinéa Andrade” (Conselho de Arte). Na terça-feira, 22, a diretória promete fazer na Praça dos Bois, um ensaio especial com muitas surpresas.

Na quarta-feira, 22, às 15h, alunos da Escolinha de Arte em parceria com o Instituto Federal do Amazonas, IFAM, fará uma ação ambientam na área próxima ao bumbódromo com panfletagem, doações de lixeiras e pinturas dos boxes do lado azul, além de entrega de cem mudas de plantas. “O boi Caprichoso não pensa só na festa, pensa também nos sócios, na população e na nossa cidade”, enalteceu o presidente Babá Tupinambá.

No dia 23 (quinta-feira) acontece o ensaio envolvendo todo o elenco do DVD. Antecedendo a gravação do DVD, no dia 24 (sexta-feira), às 17h será realizada a inauguração do Auditório “Norma Simões”. Às 21h será feita a reinauguração do Curral, lançamento de mais uma coleção oficial da loja Vitrine Azul, com desfile dos itens, além do ensaio oficial de preparação para o DVD.

Na sexta-feira, 25, está marcado para iniciar às 22h a gravação do DVD.

Venda de Ingressos

O diretor de eventos do boi, Helyandro Tavares, confirmou para segunda-feira, 20, o início da venda dos ingressos. “Os ingressos de pista custarão R$ 10,00 e a área Vip R$ 20,00. Para os sócios a pista será libera da e a área Vip será a metade do preço R$ 10,00. Quanto aos camarotes, todos serão doados para a imprensa, autoridades e convidados do presidente”, afirmou Helyandro.

Gravação do DVD

Sobre o DVD, um dos produtores do evento, coreógrafo Jair Almeida, comentou que “cerca de 900 pessoas estão ligadas a gravação desse DVD, entre grupos de dança e de cênica, convidados e equipe de apoio”.

Jair Almeida exalta que “a ideia principal é mostrar um DVD bonito, mas com uma linguagem simples e mágica própria do caboclo. Porque a magia que ele trás e justamente a simplicidade e a beleza que o mundo inteiro e até nos mesmos não conseguimos ver. Serão vários momentos emocionantes. Em nossas coreografias vamos levar movimentos e adereços do nosso cotidiano e fazer uncão entre palco e galera”.

A partir de segunda-feira, 20, também terá início do credenciamento para os profissionais de imprensa que trabalharão na cobertura do DVD, através do email: [email protected]

