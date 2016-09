Divulgação dos nomes da nova diretoria ocorreu em coletiva de imprensa no curral Zeca Xibelão



Renovação. Esse é sinônimo expressado pelo presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, ao anunciar os nomes da composição da Diretoria Executiva para o triênio 2017/2018/2019, ao lado do vice-presidente Jender Lobato. A coletiva de imprensa para oficialização da diretoria da gestão de Babá Tupinambá e Jender Lobato ocorreu no curral Zeca Xibelão, na noite de terça-feira, 13.

A Diretoria Executiva é formada por Juciele Cursino (Diretor-secretário 1), Aurilene Figueiredo (Diretor-secretário 2), Adelino Aguiar (Diretor Financeiro), Ewaldo Cunha (Diretor Administrativo), Luiz Eduardo Costa (Diretor de Patrimônio), Ronaldo Medeiros (Diretor Comercial), Rosa Cursino (Diretor Social), Helyandro Tavares (Diretor de Eventos Sociais), Juarez Lima (Diretor Executivo), Jender Lobato (Procurador da Associação Cultural) e Odnéa Andrade (Madrinha do Boi Caprichoso).

Segue a lista os nomes Thiago Benoliel (Administrador de curral), Jofre Lima (Administrador de galpão), Yasmin Amorin (Administrador de almoxarifado), Flávio Lima (Coordenador de Marujada Parintins), Rogério de Jesus (Coordenador de Marujada Manaus). O Conselho Fiscal é composto pelo presidente Saullo Viana, conselheiros efetivos Flávio Cardoso, Julvan Medeiros, conselheiros suplentes Gracildo Azêdo, Carlos Nery e Rogério de Jesus.

Babá Tupinambá anunciou o time do Conselho de Artes: Ericky Nakanome (Coordenador), Simão Assayag (Membro), Chico Cardoso (Membro), Socorrinha Carvalho (Membro), Ronaldo Barbosa (Membro), Juarez Lima (Membro).

O Conselho de Ética é formado por Clotilde Valente (Coordenadora), Socorro Lopes (Membro), Alcifran Ramos (Membro), Carla Picanço (Membro), Mônica Góes (Membro), Dodozinho Carvalho (Membro) e Fernando Silva (Membro).

O Departamento Cultural é composto por Odnéa Andrade, Deilson Trindade, Raimundo Dejard Vieira e Camilo Ramos. O Departamento Jurídico é formado pelos advogados Marcos Pires, Narciso Picanço e Victor Góes. A Assessoria de Comunicação do Boi Caprichoso é formada em Parintins por Carlos Alexandre (Coordenador), Katiúscia Ferreira (Membro), Gerlean Brasil (Membro), Kássia Muniz (Membro), Nildo Silva (Membro), Pitter Freitas (Membro), Paulo Victor Costa (Membro). Em Manaus, Marilza Mascarenhas (Coordenadora), Nathália Andrade (Membro), Roberto Senna (Membro), Alexandre Vieira (Membro) e Gabriel Pinheiro (Membro).

Para a função de gestora da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle, o presidente do Boi Caprichoso anunciou o nome de Iracema Hatta. O vice-presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, declarou que “essa diretoria representa o Boi Caprichoso”. “Estou colocando nas mãos de cada um a responsabilidade de fazer um boi campeão. Estou aqui para fazer o melhor pelo Boi Caprichoso, que é minha segunda família”, declarou o presidente Babá Tupinambá.

Fotos: Pitter Freitas e Katiúscia Ferreira

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

(92) 99173-9585

boicaprichoso.com

facebook.com/boibumbacaprichoso

instagram.com/boicaprichoso