Boi Caprichoso anuncia 10 toadas para CD da Galera

O presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, anuncia 10 toadas para o CD da Galera “A Poética do Imaginário Caboclo”, em programas de rádios em Parintins, na manhã desta segunda-feira, 21. A escolha do repertório começou em Manaus, nos dias 15 e 16 de novembro, com triagem de 128 obras. A última etapa foi a votação popular de 35 toadas no curral Zeca Xibelão, em Parintins, no dia 19.

As 10 toadas selecionadas são: Povo de Cima da Ilha – Adriano Aguiar; Sentimento Incontrolável: Marlon Oliveira, Roberto Jr, Cristiano Cordeiro, Délio Diniz e Leon Medeiros; Rainha das Rainhas – Adriano Aguiar; Pajelança – Adriano Aguiar; Somos Vaqueirada – Carlos Kaita, Joel Maklouf, Lafayette Júnior e Romildo Freitas; Mar Azul de Amor – Moisés Amazonas; Vai Tremer – Gabriel Moraes, Felipe Cid, Elton Cabral e Saulo Vianna.

A lista tem ainda as toadas: Caprichoso, Meu Amor Maior – Betinho Filho, Judson Souza, Luciano Canavarro, Malheiros Jr e Reginaldo Motta; A Chamada do Meu Boi – César Moraes; Deusa da Constelação – Geovane Bastos, Carlos Kaita e Jr Dabela. De acordo com Babá Tupinambá, os compositores terão mais uma semana para produzir toadas de Cunhã-Poranga e Sinhazinha da Fazenda, devido as inscritas no concurso não terem atingido notas suficientes para entrar no CD.

Segundo o presidente, a seleção de toadas no Boi Caprichoso se pautou em uma escolha democrática e transparente, a pedido dos próprios compositores. “Quase 500 pessoas participaram da votação popular em Parintins e mais de 20 jurados técnicos estiveram presentes na triagem em Manaus. A escolha de toadas é dividida em duas etapas. A primeira foi aberta ao público para o CD de galera e agora vamos ter a escolha fechada das estratégicas”, afirmou.

Babá Tupinambá informou que o CD oficial “A Poética do Imaginário Caboclo” será composto por 21 toadas. A produção das obras do CD da Galera deve começar ainda nesta semana em estúdio, após reunião do dirigente azulado com o Conselho de Artes na tarde desta segunda-feira. O planejamento do Boi Caprichoso é entregar o CD da Galera aos sócios, junto com carteirinha, como presente de Natal em dezembro.

O edital para as toadas estratégicas segue aberto até o final do ano. Outro passo importante dado pelo presidente do Boi Caprichoso é o resgata do DVD, com gravação prevista para o dia 25 de março. “O boi social vai andar lado a lado com o boi de arena”, enfatizou Babá Tupinambá. Entre as novidades dentro das 10 toadas anunciadas estão a estreia dos compositores Moisés Amazonas, Leon Medeiros, Reginaldo Motta, Lafayette Júnior e o retorno de César Moraes.

