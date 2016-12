Boi-Bumbá Caprichoso entrega CD, carteirinha e carnê 2017 aos sócios

Ação social é compromisso da gestão do presidente Babá Tupinambá e vice-presidente Jender Lobato

Centenas de sócios do Boi-Bumbá Caprichoso com contribuição social quitada no ano de 2016 recebem CD da Galera, carteirinha e carnê de mensalidades, em Parintins. A entrega é feita pela Diretoria Social no Centro de Atendimento ao Sócio Boi-Bumbá Caprichoso, na Rua Boulevard 14 de Maio, no prédio da antiga Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle, ao lado da Feira do Produtor Rural.

A sócia Maria do Carmo Pacheco, 79 anos, espera que a partir de agora melhore mais as coisas no boi, com as mensalidades em dia. “Que os sócios paguem direitinho e não deixem atrasar. O pagamento não estar demasiado e com esse carnê é mais fácil, porque no meu caso, não entendo nada de internet. Já recebemos uma carteirinha e temos prioridades. São coisas boas que o presidente faz por nós”, ressaltou.

Para a sócia Carmen Machado, já é um diferencial o trabalho da atual diretoria do Caprichoso e o lado social tem a mesma importância que o boi de arena. “Nós fazemos a contribuição mensalmente e atualmente temos um retorno. A carteirinha nos faz ter vantagens e recebemos o CD. Hoje, é uma coisa bem mais legalizada para os sócios. Temos o retorno da nossa contribuição com o boi”, enfatizou.

De acordo com o sócio Ronald Silva dos Santos, o trabalho social do Caprichoso é bonito e a diretoria renovou o boi, mesmo com a crise econômica. “A administração é maravilhosa e a diretoria olha tanto pelos sócios antigos, quanto os novos. Recebemos a carteirinha e contribuição de 10 reais foi colocado para termos condições de pagar. Devemos apoiar a diretoria para fazer muito mais pelo boi e pelos sócios”, avaliou.

Thiago Viana analisa positivamente a questão dos sócios na gestão de Babá Tupinambá e Jender Lobato no Caprichoso. “Eles fizeram uma inovação. Nós contribuímos e os recursos vão para a Escolinha de Arte. Em troca, recebemos nossa carteirinha de sócio, nosso CD. Isso é algo inédito ainda no Caprichoso até hoje. Todos devem apoiar o Caprichoso, sem se digladiar um contra o outro. A união faz a força e só assim vamos ganhar no nosso festival”, afirmou.

CD da Galera e coreografias são aprovadas no Boi Caprichoso

Às vésperas do Natal, curral Zeca Xibelão recebeu sócios e torcedores em audição das 13 toadas oficiais 2017

Com apresentação de coreografias pelos corpos de dança no palco do curral Zeca Xibelão, em Parintins, o Boi-Bumbá Caprichoso presenteou a nação azulada com a audição das 13 toadas oficiais do CD da Galera “A Poética do Imaginário Caboclo”, na noite de sexta-feira, 23.

A qualidade musical da trilha sonora teve aprovação de sócios e torcedores. Além disso, as primeiras mil pessoas a entrarem no curral do Caprichoso receberam um CD oficial, como presente de Natal da gestão do presidente, Babá Tupinambá, e do vice-presidente, Jender Lobato.

A diretoria do Caprichoso prestou reconhecimento ao trabalho dos coreógrafos e também dos compositores 2017, com menção aos nomes a cada execução de toada. O sócio Fausto Assis, natural do Rio de Janeiro, ficou satisfeito com o resultado do CD e a facilidade das coreografias. “O trabalho do Caprichoso é sempre bonito e eu não tenho a mínima dúvida de que o boi está forte agora.

Com certeza, o título, eu acredito que vai ser nosso em 2017. As coreografias são para todas as idades. Estão fáceis de acompanhar, mais leves e soltas”, frisou. O sócio Bruno Vasconcelos, de Parintins, elogiou a qualidade musical e as coreografias das 13 toadas. “As coreografias estão bem fáceis de apreender a dançar. O CD tá nota 10, bem produzido. Parabéns a diretoria, em especial ao presidente Babá Tupinambá. É um diferencial o que essa administração faz, contemplar o sócio e torcedor com o CD e esse evento de audição das toadas”, pontua.

O coordenador geral de coreografias, Jair Almeida, usou o termo ‘doação’ e a recompensa foi a aprovação da galera. “Nossos dançarinos ‘pegaram’ em três dias. Ensaiamos terça, quarta e quinta, com ‘limpeza’ de movimentos e correções feitas pelo Conselho de Artes e coreógrafos. Os dançarinos demonstraram muito amor pela arte, pela dança e pelo Caprichoso”, enfatiza. O presidente do Caprichoso agradeceu aos envolvidos no CD da Galera e lembrou era um compromisso entregar o produto no Natal para a nação azulada. “A galera compareceu e gostou do CD, tanto os sócios, quanto nossa torcida. Estou muito feliz com o curral lotado para escutar as toadas e conhecer as coreografias. É belíssimo trabalho o CD da Galera”, afirma Babá Tupinambá.

