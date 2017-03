Biblioteca da UFAM enriquecida com acervo do O Jornal da Ilha 2016

A bibliotecária Gracy Ane recebendo mais uma encadernação do JI

Com intuito de ser utilizada como fonte de pesquisa, enriquecendo cada vez mais o acervo da biblioteca da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, o agente comercial e repórter do O Jornal da Ilha, Kedson Silva, entregou nas mãos da gerente da biblioteca da universidade federal o acervo do jornal impresso 2016.

“Esse material é de suma importância, porque é muito raro encontrarmos acontecimentos sobre Parintins, e nos acervos do O Jornal da Ilha que desde 2001 estão sendo doados para a biblioteca e usados como fontes de pesquisas”, destacou a bibliotecária Gracy Ane Soares.

Ela informa ainda que “a nossa universidade tem muito a agradecer por mais essa fonte de informação que está sendo adquirida para o nosso acervo, relatando esses fatos e acontecimentos que foram noticias no O Jornal da Ilha, relacionados aos anos de 2001 a 2016, e que estão a disposição dos acadêmicos, professores e da comunidade em geral aqui na biblioteca”.

O diretor Carlos Frazão agradece o apoio da Gráfica João XXIII, em especial ao gerente Fran Canto, pela encadernação de todos os 16 volumes até hoje doados à biblioteca da Universidade Federal do Amazonas.

