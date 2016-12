Bi Garcia vence processos no TSE e TJAM ingressados por Márcia Baranda e Câmara de Parintins

O prefeito eleito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), venceu dois processos, um no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o outro no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), que pediam a cassação da sua candidatura. A ação no TSE foi ingressada pela coligação “Pra Fazer Diferente”, da ex-candidata Márcia Baranda (PMDB) e no TJAM pela Câmara Municipal de Parintins.

A ação movida no TSE por Baranda, impetrada na 4ª Zona Eleitoral de Parintins, foi rejeitada por seis votos a zero, durante a sessão realizada ontem (13). O relator do processo (nº 80-73.2016.6.04.000), ministro Herman Benjamin, informou na decisão que “Não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância, porquanto não há como fazer incidir a causa de inelegibilidade imputada, uma vez que não há decisão irrecorrível de órgão competente”.

O registro de candidatura de Bi Garcia foi deferido em primeiro e segundo graus.

Em sessão realizada na manhã de hoje (14), o pleno do TJAM deu mais uma vitória a Bi Garcia. O tucano venceu por 10 votos a um, o processo (nº 0004476-40.2016.8.04.0000) onde a Câmara Municipal de Parintins pedia a cassação da liminar que suspendeu a reprovação das contas de Garcia, do exercício de 2008, pela casa legislativa.

O Tribunal de Justiça cassou o julgamento das contas, já que a Câmara Municipal de Parintins atropelou um processo legal reprovando uma conta que estava em recurso e foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

O prefeito eleito disse que estava tranquilo em relação aos processos e que isso apenas afirmou a vontade do povo de Parintins. “Fizemos uma eleição limpa e tivemos uma votação consagradora de 30.970 votos (63,2%), mais de 18 mil de diferença da adversária. Agora meu foco é arregaçar as mangas e reconstruir Parintins a partir do dia 1º de janeiro”, comentou.

