Bi Garcia vai à ocupação de terras e buscará na justiça a formação de um novo bairro

No fim tarde desta quinta-feira, 13 de abril, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, acompanhado do vice Tony Medeiros, vereadores e assessores, foi até a ocupação de terra no bairro de Pascoal Allágio para reunir com os moradores e junto a eles formar uma comissão que buscará na justiça a desapropriação da área pertencente ao bairro e ao loteamento Lady Laura que são propriedades privadas.

Com a desapropriação da área, a Prefeitura pretende exercer a compra para iniciar o processo de organização e formação de um bairro na área ocupada. Para isso, uma comissão composta por três moradores e membros do setor jurídico do Município foi formada para iniciar as tratativas de negociação na Justiça.

Segundo Bi Garcia, a terra da ocupação está sob judice por algumas questões que envolvem a comprovação de posse da área. Devido a isso, o prefeito anuncia que buscará a aceleração do processo para que o local seja desapropriado, atendendo aos anseios dos proprietários e também dos ocupantes. “Vamos buscar a negociação primeiro na Justiça e depois com a família. Não quero prejuízo para eles nem para vocês”, falou o prefeito Bi Garcia aos ocupantes.

Além da formação da comissão, o prefeito Bi Garcia assegurou que retomará a construção das casas populares e do sistema de abastecimento de água no Pascoal Allágio. “Precisamos reativar esse projeto. Nós já encaminhamos um pedido à Caixa Econômica Federal para que a gente possa retomar o convênio e terminar essas obras”, frisou.

Durante o encontro com os moradores, o prefeito ouviu suas principais demandas e anunciou que articulará a formação de uma guarda comunitária para dar mais segurança na ocupação e que negociará junto à Amazonas Energia a ampliação da rede elétrica para a área.

