O que as pesquisas internas feitas pelas coligações partidárias indicavam foi comprovado neste domingo, dia 02 de outubro. Com uma diferença esmagadora para a segunda colocada, Bi Garcia (PSDB) foi eleito prefeito de Parintins pela terceira vez. O candidato é o primeiro político a ser eleito três vezes do município.

Com o total de 30853 votos obtidos nas zonas eleitorais da zona urbana e rural de Parintins, Bi Garcia e Tony Medeiros (PSL) tiveram uma diferença de 18118 votos para a segunda chapa colocada, composta pela candidata Márcia Baranda (PMDB) e Lázaro Teixeira (PT), que obtiveram o total de 12735 votos computados.

Para comemorar a vitória no pleito, Bi Garcia, juntamente com seus seguidores e correligionários seguiram em uma grande carreata pela avenida Nações Unidas até chegar à Praça dos Bois. No local, realizou-se uma grande festa com milhares de pessoas que comemoraram a vitória do candidato.

Em sua fala na festa realizada na Praça dos Bois, o candidato eleito agradeceu ao povo parintinense pela votação consagradora. “É o começo de um novo momento na história política do povo de Parintins. É mais uma votação consagradora, é mais uma votação histórica para a política de Parintins”, exaltou.

Bi Garcia também assegurou que trabalhará junto com seu vice Tony Medeiros para devolver aos parintinense todas as políticas públicas que foram abandonadas pela atual administração. “Nós vamos reconstruir essa cidade. Nós vamos devolver o respeito e a dignidade do povo de Parintins, sejam eles da cidade ou da zona rural”, garantiu.

Depois da eleição, Bi Garcia formará uma equipe de transição que trabalhará na verificação da estrutura de governo, orçamento anual, previsão de receita e andamento dos programas de governo para assumir seu mandato em janeiro de 2017.

Daniel Sicsú/JI

