BI GARCIA REVELA DETALHES DE SUA GESTÃO EM ENTREVISTA AO REPÓRTER PARINTINS

O prefeito eleito Bi Garcia (PSDB) concedeu entrevista exclusiva ao Repórter Parintins, na tarde de quarta-feira, 28 de dezembro, quando acompanhava a montagem da estrutura de palco, som, iluminação e sonorização para sua posse no próximo dia 1º de janeiro de 2017.

Bi Garcia falou do setor primário como prioridade de seu governo, investimento para o Festival de Parintins, redução de gastos na administração municipal, denúncias contra o atual prefeito Alexandre da Carbrás (PSD) e eleição na Câmara Municipal de Parintins.

Por que o Bumbódromo para a posse?

Bi Garcia: O Bumbódromo é o palco do maior evento cultural do Estado do Amazonas, que são os bois bumbás de Parintins, o maior Festival Folclórico do Brasil e tem a questão da segurança. Esse é o melhor local para realizarmos a posse, que é histórica para o município de Parintins, e assim dando segurança para a população que virá prestigiar esse grande evento.

O senhor elegeu como uma das prioridades o setor primário. Como o senhor pretende trabalhar?

Bi Garcia: Primeiro, vamos formar um governo de técnicos. A Secretaria de Produção será uma das mais importantes para o nosso governo. Eu não tenho dúvida de que a gente precisa investir recursos no apoio às atividades econômicas no município de Parintins, devido a esse modelo de desenvolvimento do Estado em não contemplar os municípios do interior com os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Nós não temos outro caminho, a não ser investir no setor primário e no nosso caso, em Parintins também no turismo. Vamos reativar o calendário de eventos do município e apostar no setor primário.

Especificamente quais as áreas o senhor pretende trabalhar no setor primário?

Bi Garcia: Vamos jogar fortemente na revitalização da pecuária, na questão da piscicultura, o apoio à pesca e agricultura. Então, são esses quatro setores que nós vamos trabalhar efetivamente. O que já temos no município precisa de apoio técnico, de modernização e tecnologias novas que possam melhorar o desempenho, por exemplo, da pecuária e implantar realmente a piscicultura. Nós temos um centro de alevinagem na comunidade Açaí que nunca funcionou e nós vamos botar para funcionar, contratar técnicos, e implementar realmente essa atividade que hoje produz proteínas para o consumo humano. Então, eu não tenho dúvida de que vamos trabalhar efetivamente no apoio as atividades econômicas no município de Parintins.

O senhor conseguiu aprovar um dos projetos mais importantes na Aleam que foi a Emenda Impositiva ao Orçamento Estadual. Como será aplicada em Parintins?

Bi Garcia: Nós conseguimos, como deputado estadual, aprovar o projeto que se chama Emenda Impositiva ao Orçamento Estadual. É uma prática que começou no Brasil ano passado no Congresso Nacional e se estendeu para alguns Estados. No Estado do Amazonas fui o autor do projeto e agora, a partir do orçamento de 2017, municípios, associações e entidades, como as universidades passam a ter recurso no orçamento Estadual. Nós empenhamos recursos para a realização de vários eventos culturais no município de Parintins e um deles é o festival folclórico, assegurar a realização do Festival. Em janeiro temos uma reunião com os dirigentes dos bois para definir quatro anos de calendário de execução do festival e no dia 15 de janeiro temos encontro com o govenador José Melo para definir a participação do Governo do Estado, seja na realização do evento ou na participação com apoio.

O senhor pretende fundir secretarias para reduzir custos?

Bi Garcia: Sim. Lá atrás, com uma economia boa a gente já fez isso. Agora muito mais. Só para se ter uma ideia, o vice-prefeito Tony Medeiros vai ocupar três pastas. Com isso a gente economiza em três secretários. E vamos ter coordenadores e cada um vai cuidar de encaminhamento, como a questão da cultura, do turismo e do meio ambiente. Mas, vamos procurar realmente enxugar o custeio da máquina para que a gente possa ter recursos para investir na economia do município.

O senhor vai apresentar denúncias contra a administração Alexandre da Carbrás?

Bi Garcia: A questão da falta de relatórios na transição eu acredito até que a Comissão já deva ter denunciado. Outras questões vai ter que apurar. É verdade que vamos começar do zero, porque não tivemos acesso a nada. Mas, o que for de responsabilidade do prefeito e que possa prejudicar o funcionamento da Prefeitura, é logico, que vamos ter que denunciar, até por questão de responsabilidade sob pena de responder junto com o prefeito que está saindo. Então, não é nada de perseguição, mas questão de responsabilidade. A Prefeitura não é um patrimônio do prefeito. Quando eu saí, sequer levei uma folha de papel. Então, é importante que se fizesse o processo de transição para que se desse continuidade e se evitasse o maior atraso no bom funcionamento da Prefeitura.

Como o senhor observa o processo de eleição na Câmara Municipal de Parintins? O nome para a presidência partiu de uma indicação sua?

Bi Garcia: Não se trata de uma indicação. Trata-se de uma relação de um grupo político, que fez uma aliança bem ampla, com dezenove partidos e que elegeu nove vereadores. Tivemos um encontro e definimos que o presidente da Câmara sairia desse grupo devido ser a maioria. O parlamento funciona dessa forma: comanda o parlamento quem tem maioria. Então, se definiu o nome, depois de tantos encontros, do professor Maildson Fonseca. Ele é merecedor, do ponto de vista eleitoral, quando em duas eleições ele foi o mais votado. Como são nove vereadores eles definiram o vereador Maildson como presidente e vamos definir, agora, a formatação da chapa para os outros três cargos na mesa diretora.

Quando o senhor vai anunciar o seu secretariado?

Bi Garcia: Na sexta-feira (30/12) à tarde devo definir todos os nomes que irão compor o primeiro escalão. E vamos por parte, porque temos a responsabilidade muito grande em primeiro ver o que temos de recursos financeiros, qual o tamanho da máquina que a gente vai poder montar, com bastante austeridade para que a gente possa chegar até a população com ações importantes.

O senhor pode adiantar alguns nomes do secretariado?

Bi Garcia: Eu só posso definir um, porque já definimos a atuação do vice-prefeito (Tony Medeiros) que vai ocupar três pastas. Os outros secretários ficam para sexta-feira. Até porque existe ainda um processo de avaliação e eu gosto de ouvir e de ver realmente a questão técnica. Eu preciso de uma equipe bem dinâmica, que não compreenda só o seu setor, que compreenda a administração como um todo.

