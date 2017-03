Bi Garcia reune com ANAC para reabertura do aeroporto e consegue mais R$ 600 mil dos CORREIOS para o festival de Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), reuniu na tarde desta terça-feira (14), com representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para tratar da reabertura do aeroporto Júlio Bélem. De acordo com o chefe do executivo municipal, a Anac realizará uma força tarefa para analisar a documentação para reabrir o aeroporto.

Além do prefeito, estiveram presentes na reunião o senador Omar Aziz (PSD), os deputados federais Pauderney Avelino (DEM) e Alfredo Nascimento (PR), o deputado estadual Bosco Saraiva (PSDB), o secretário municipal de Obras, Matheus Assayag, o diretor do aeroporto Júlio Bélem, Jean Jorge e diretor de operações do aeroporto, Cleber Matos.

Conforme Bi Garcia, o aeroporto está fechado desde o dia 5 de outubro do ano passado, e a prefeitura vem cumprindo as metas estabelecidas pela Anac para a reabertura.

“Estamos empenhados, pois mostramos que cumprimos todas as exigências estabelecidas pela agência. Agora, a Anac realizará uma força tarefa para analisar toda a documentação para reabrir o aeroporto”, comentou.

O prefeito ainda participará na manhã desta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro, de uma reunião com técnicos da Anac para agilizar o processo.

Festival

Ainda em Brasília, o prefeito Bi Garcia reuniu com o presidente dos Correios, Guilherme Campos, para renovar o patrocínio para o Festival Folclórico de Parintins. A empresa, que apoia a festa há 14 anos, destinará R$ 600 mil para os bois Caprichoso e Garantido.

PMP

Comentários

comentários