Na manhã de hoje, terça-feira, 13, o candidato a prefeito de Parintins, pela coligação “Pra Parintins Voltar a Avançar”, Bi Garcia (PSDB) 45 acompanhado do vice Tony Medeiros e demais membros de campanha, percorreram a Rua João Melo e a Avenida Amazonas em visita a moradores, empresários, mototaxistas, feirantes, tricicleiros e comerciantes dessas áreas da cidade. A manifestação política se concentrou na praça da antiga Prefeitura, iniciando na Travessa João Melo e continuou pela Avenida Amazonas, terminando no Bairro da Francesa.

Bi comentou que a caminhada é para mostrar a preocupação com a baixa economia local e do seu comprometimento com a luta por um ano novo melhor para todos, principalmente para os comerciantes. “Essa caminhada nas ruas mais movimentadas e de maior concentração do comercio de Parintins, João Melo e Avenida Amazonas, é uma forma de mostrar que a partir de janeiro a cidade terá outra economia. Uma economia com o dinheiro da Prefeitura sendo aplicado na cidade, movimentando dinheiro na praça”, exaltou.

Garcia enaltece ainda que “a crise que se instalou em Parintins, afetou diretamente esses setores, por causa do desemprego, as vendas diminuíram e o comércio parou. Vamos fortalecer a economia na cidade e no interior”.

O proprietário da loja Importações Americanas, Francisco Aranha, manifesta que “estamos vivendo um momento muito ruim com a falta de dinheiro no mercado. Hoje, estou somente com um funcionário trabalhando na loja, devido a pouca procura por venda. Esperamos que ano que vem, quem ganhe, faça circular dinheiro na cidade, para que a gente possa aumentar a venda e contratar mais funcionários”.

A moradora do Bairro da Francesa, Maria Souza, diz que “entre todos esses candidatos, o Bi é a melhor opção. Ele tem experiência política e sabe onde buscar os recursos. Não podemos mais deixar nossa cidade na mão de aventureiros. Experimentamos uma vez e fomos abandonados. Agora Parintins, não podemos mais errar, por isso eu voto no 45”.

À tarde, o candidato tucano visitou a comunidade rural do Itaboraí e a noite participa de várias reuniões, com destaque para o minicomício junto com o candidato a vereador Walter Lobato (PSDB) nas proximidades do Campo do Carrocieiro, a partir das 20h.

Kedson Silva/JI