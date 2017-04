Bi Garcia promete apoio para o campeão Pedro Nunes

Pedro Nunes ainda está em Parintins e deve viajar amanhã para a Capital para retomar os treinamentos.





O atleta parintinense, recordista brasileiro, pan-americano e sul-americano no lançamento de dardo Pedro Henrique Nunes, 17, a partir de agora, conta com apoio da Prefeitura de Parintins, através do Programa Bolsa Atleta, para representar Parintins, o Amazonas e o Brasil em competições nacionais e internacionais.

Pedro Nunes que veio a Parintins para agradecer pessoalmente a ajuda financeira dada pelo prefeito Bi Garcia (PSDB) durante sua estadia em São Bernardo do Campo-SP, onde o jovem atleta participou e venceu, quebrando o recorde do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20 e se classificando para o campeonato Sul-Americano da categoria.

No encontro que aconteceu no final de semana, Pedro Henrique recebeu a informação do apoio mensal da Prefeitura Municipal de Parintins. “Tive um encontro por duas vezes com o prefeito Bi Garcia, onde agradeci a ajuda que ele me deu, e ele (Bi Garcia) me informou de um patrocínio através de uma bolsa. Estou confiante, porque o Estado não valoriza o esporte, e essa bolsa vai me ajudar muito”, informou o Atleta campeão.

Sobre o patrocínio, Bi Garcia diz que “Demos uma ajuda pessoal na competição anterior e agora estamos definindo o patrocínio por parte da Prefeitura, para que o Pedro possa representar o município em grandes competições internacionais”.

O reconhecimento ao atleta destaque nacional por parte do poder público municipal veio através do site www.ojornaldailha.com, que acompanhou a última competição vencida pelo atleta parintinense em São Paulo. “Hoje estou na lista de promessas do atletismo e com índice para a próxima Olimpíada. Conto com ajuda da minha professora Margareth Bahia, do médico Renato Menezes, da Malharia Coimbra e na última competição em São Paulo, através do professor Carlos Frazão, tive uma importante ajuda pessoal do prefeito Bi Garcia”, comentou o atleta.

O recordista parintinense lidera três colocações no ranking nacional na prova de lançamento de dardo, apesar de ter somente 17 anos. Pedro também é lider do ranking na categoria adulto Sub-23 e na categoria juvenil.

Pedro Henrique ainda está em Parintins e deve viajar amanhã para a Capital para retomar os treinamentos.

