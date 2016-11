Bi Garcia lamenta forma de Carbrás conduzir transição

Prefeito eleito pelos parintinense com quase 31 mil votos, desabafa em sua rede social.

“É lamentável a forma com que o prefeito Alexandre da Carbrás vem conduzindo o processo de transição da prefeitura de Parintins, não dando oportunidade e nem autorizando que nossa comissão tenha acesso a documentos, situação contábil, financeira ou a contratos do município. Esse governo é do povo parintinense e lamento a atitude anti-democrática do gestor. Estamos tomando as providências cabíveis e necessárias para que possamos iniciar em janeiro um governo revolucionário e que irá reestruturar a cidade de Parintins. Em relação ao secretariado, qualquer informação noticiada é inverídica. Só farei as indicações entre o período do Natal e o Ano Novo. No momento, estou apenas analisando critérios técnicos para colocar as pessoas adequadas nos lugares certos e assim fazer um grande governo para todos os parintinense”, disse Bi Garcia em sua página no facebook.

Postado por Carlos Frazão/JI

