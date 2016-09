Em comício realizado na noite da terça-feira no bairro de São Benedito, 20 de setembro, o candidato a prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), anunciou que, se eleito, irá realizar uma série de obras e ações no bairro de São Benedito e Baixa do São José. Dentre as obras citadas por Bi, destaca-se a do muro de arrimo do São Benedito e o término da revitalização da Baixa da Xanda.

Em seu discurso no comício, Bi frisou que irá transformar a Baixa da Xanda em um dos maiores portos de carga e descarga de Parintins. “Eu vou transformar a baixa num cartão postal de Parintins. Eu vou concluir aquela obra e vou entregar para o povo de São José. Será uma nova Francesa. Será um dos portos mais frequentados por balseiros desse município”, garantiu.

Para comportar a demanda no local, Bi anunciou que na revitalização do porto da Baixa serão construídas duas rampas de atração, apropriadas para o embarque e desembarque de mercadorias em balsas.

Sobre o muro de arrimo, Bi garantiu que irá fazer a construção na área que está vulnerável ao fenômeno das terras caídas na orla do bairro São Benedito. “Nós vamos fazer porque hoje está empenhado no Governo Federal 40 milhões de reais para fazer os muros de contenção no município de Parintins”, pontou.

Além do muro e o porto da baixa, Bi anunciou no comício no São Benedito que também retomará as atividades na Cidade da Criança Pichita Cohen. Conforme o candidato, o espaço será reformado para devolver às crianças das proximidades o direito de ter um local para brincar e se divertir.

Daniel Sicsú/JI