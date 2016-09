O candidato da coligação “Parintins Volta a Avançar”, Bi Garcia (PSDB), ao lado do seu vice, Tony Medeiros (PSL) realizou nesta quinta-feira (29), uma grande caminhada pela cidade. A concentração ocorreu no Planeta Boi, no bairro São José e o trajeto seguiu pela avenida Nações Unidas, rua Gomes de Castro, avenida Amazonas e finalizou no bairro da Francesa.

Aos gritos de “Nosso Bi Voltou”, mais de 20 mil pessoas percorreram as ruas de Parintins apoiando a campanha de Bi Garcia e Tony Medeiros. Por onde passava, o prefeiturável era bem recebido pelos moradores da área.

Após percorrer todas as vias, o candidato iniciou o comício no bairro da Francesa. Ao lado de vereadores da coligação “Pra Parintins Voltar a Avançar”, formada por 19 partidos.

Em seu discurso, o Garcia pediu o voto de confiança no 45 para Parintins voltar a avançar. “Com o apoio de vocês, vamos voltar a avançar na saúde, na educação, na cultura, nossa economia ganhará força e o dinheiro circulará em Parintins novamente. Vocês conhecem minha história, meu trabalho à frente da prefeitura”, comentou.

O tucano disse ainda que acredita na vontade do povo e que no domingo (2), ela será confirmada. “Se Deus assim me permitir em 2017, eu vou devolver a dignidade do povo de Parintins que acredita no meu trabalho. Construir escolas e cuidar da saúde é obrigação de qualquer prefeito, mas eu farei muito mais. Vou cuidar bem das pessoas. Essa é minha prioridade”, finalizou.