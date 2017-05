Bi Garcia em Brasília busca investimentos, patrocínios para o festival e reabertura total do aeroporto de Parintins

Bi Garcia terá encontro com o senador Omar Aziz (Foto: Athayde Tenório)

O prefeito Bi Garcia está em Brasília onde, juntamente com o senador Omar Aziz, está em busca de incentivos financeiros para o Festival Folclórico de Parintins. Na capital federal, o prefeito e o senador reúnem-se com as superintendências da Eletrobrás, Petrobrás, Correios e Ministério da Cultura para alinhavar e assegurar patrocínios para a festa. Com os incentivos garantidos, o intuito do município é fazer com que a estrutura do evento seja alavancada e o apoio aos bois Caprichoso e Garantido aumentado.

(foto: Yuri Pinheiro)

Ainda em Brasília, o prefeito e o senador vão à superintendência Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) visando a celeridade na reabertura total do aeroporto Júlio Belém. Na agência, serão apresentados todos os procedimentos que o Município vem adotando para melhorar a infraestrutura do aeroporto e a aeronavegabilidade em Parintins.

Carlos Frazão/JI

Fonte: SECOM

