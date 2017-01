Bi Garcia e Tony Medeiros são empossados prefeito e vice em Parintins

O prefeito eleito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), e o vice, Tony Medeiros (PSL) foram empossados na noite deste domingo (1°), em cerimônia realizada no Centro Cultural Amazonino Mendes, o Bumbódromo.

O presidente da Câmara Municipal de Parintins, Maildson Fonseca (PSDB), conduziu os trabalhos da mesa que iniciaram com a entrega do diploma e declaração de bens do prefeito e vice.

Em seguida, Bi Garcia e Tony Medeiros proferiram o juramento e assinaram o termo de posse. A faixa de prefeito foi entregue pelo filho mais novo de Bi Garcia, Gael Valadares Garcia.

Em seu primeiro pronunciamento, Bi Garcia reafirmou que irá investir no setor primário para alavancar a economia do município.

“Precisamos trabalhar muito e devolver o que a administração passada não deu ao povo parintinense por quatro anos. Temos uma responsabilidade muito grande e que nos resta é investir no Turismo, na pecuária e no setor primário. Nosso governo será focado na geração de emprego e renda”, comentou.

Além disso, o prefeito garantiu a retomada das jornadas de cirurgias, com a primeira marcada para o fim do mês de janeiro, reconstrução de praças, concurso público no segundo semestre e programas realizados nas gestões passadas.

O evento contou com a presença da população parintinense e teve apresentações culturais dos bois Garantido e Caprichoso, além de bandas locais.

Histórico

Bi Garcia já foi vereador em Parintins por dois mandatos, vice prefeito, onde também foi secretário de Obras. Em seguida, assumiu a prefeitura de Parintins por dois mandatos de 2005 a 2012. Em 2014, assumiu como deputado estadual onde entrou para a história da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Orçamento Impositivo.

Garcia renunciou ao cargo de deputado para assumir a prefeitura de Parintins pela terceira vez, após ser eleito com 30.970 dos votos válidos (63,2%).





Fotos: Paulo Sicsu

Comentários

comentários