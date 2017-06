Bi Garcia e Tony Medeiros participaram da inauguração da sala de mandados do Fórum de Parintins

Além da inauguração da Sala de Mandados, ocorreu no Fórum de Justiça de Parintins a entrega de um carro cedido pelo Poder Judiciário à Prefeitura que será utilizado pela Defesa Civil.

O prefeito Bi Garcia(D) e o vice Tony Medeiros(E) participaram nesta quarta-feira, 28 de junho, da cerimônia de inauguração da Sala de Central de Mandados, Distribuição e Diretoria do Fórum de Justiça de Parintins. O ato foi comandado pela juíza e diretora da 3ª Comarca de Parintins, Eline Paixão.

Da inauguração também participaram o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Flávio Humberto Pascarelli, a secretária de Justiça do Amazonas, Graça Prola, o juiz titular da 1ª Vara de Justiça de Parintins, Fábio César Olintho, e a promotora de Justiça Carolina Monteiro.

No seu discurso durante a solenidade, o prefeito Bi Garcia ressaltou a importância do Poder Judiciário em Parintins e colocou, mais uma vez, a Prefeitura à disposição da Justiça para o firmamento de mais parcerias. Atualmente, através de um termo de cooperação, a Prefeitura disponibiliza funcionários para as varas de Justiça e Ministério Público visando dar mais celeridade ao andamento dos processos judiciais.

Além da inauguração da Sala de Mandados, ocorreu no Fórum de Justiça de Parintins a entrega de um carro cedido pelo Poder Judiciário à Prefeitura que será utilizado pela Defesa Civil. O veículo será usado no auxílio a famílias em situação de risco.

