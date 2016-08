Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O deputado estadual e candidato à prefeitura de Parintins, Bi Garcia (PSDB), desmentiu nesta terça-feira (23), matérias que informavam que na sessão de hoje do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) teriam seis processos para serem julgados pelo tribunal. O prefeiturável afirmou que isso não passa de inverdades criadas por adversários políticos da ilha.

Na segunda-feira (22), um e-mail assinado como “Parintins Informações” ( [email protected] ), criado pelo comitê de campanha da candidata Márcia Baranda (PMDB), divulgou que o candidato Bi Garcia teria seis processos para serem julgados pelo TCE, hoje.

Na verdade, a prestação de contas da administração pública de Parintins, referente ao ano de 2012, constava na pauta da terça-feira passada, dia 16, e não na pauta da sessão de hoje. Durante os oito anos a frente da prefeitura de Parintins, Bi Garcia já teve seis prestações de contas aprovadas e apenas duas estão tramitando dentro do TCE.

Conforme explicou Bi Garcia, denegrir a imagem de qualquer candidato configura-se crime eleitoral. “Vou resolver isso através do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Isso é uma tentativa desesperada de quem não tem experiência na administração pública e não sabe jogar limpo em uma disputa”, comentou.

O parlamentar afirmou ainda que qualquer informação pertinente ao seu mandato como deputado e a campanha à prefeitura de Parintins serão enviadas pelo e-mail [email protected]