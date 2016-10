Bi Garcia denuncia que bens públicos estão sumindo da Prefeitura

Após ter participado da culminância do curso de licitações e contratos promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), no auditório do CETI Gláucio Gonçalves, o deputado estadual e prefeito eleito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), concedeu entrevista à imprensa e falou sobre o processo de transição de governo e outros assuntos.

De acordo com o prefeito eleito, na próxima segunda-feira, dia 17 de outubro, uma comissão de transição com três membros será anunciada à imprensa para dar início aos procedimentos de passagem para o seu governo. Além de membros nomeados por Garcia, uma equipe do prefeito Alexandre da Carbrás (PSD) também participará do processo de mudança de gestão.

Bi Garcia relata que, durante esse processo de mudança de governo, já recebeu diversas denúncias dando conta de que bens do executivo estão sendo surrupiados desde as eleições. Segundo o prefeito eleito, uma equipe técnica trabalhará juntamente com a comissão de transição para averiguar a real situação do patrimônio público na Prefeitura e evitar o sumiço de objetos na Prefeitura.

“A questão do patrimônio público está muito preocupante. Bens móveis estão sendo dilapidados e a gente precisa que a população e quem está no cargo tenham a compreensão de que estes bens não são do gestor público. É patrimônio do povo de Parintins”, enfatiza.

O prefeito eleito anunciou ainda que irá à capital federal em busca de recursos oriundos de emendas individuais e emendas de bancada para a construção do muro de contenção da orla, recapeamento asfáltico e outras questões prioritárias do governo.

“Eu embarco domingo à tarde para Brasília e fico até o dia 20, que é o último prazo de apresentação de emendas orçamentárias da União. Na terça-feira vamos ter um encontro com a bancada de senadores e deputados federais e com isso já estamos remetendo os pleitos do município de Parintins”, explica Bi Garcia.

Além de falar sobre o processo de transição de governo e a busca de recursos, o prefeito eleito Bi Garcia também anunciou que em dezembro será divulgado à população os nomes dos seus secretários. Conforme Garcia, os secretários serão escolhidos por critérios extremamente técnicos.

Daniel Sicsú/JI

