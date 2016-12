Bi Garcia define últimos detalhes para posse no Bumbódromo

Juntamente com toda a equipe de cerimonial, assessores e colaboradores, o prefeito eleito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), e o vice eleito, Tony Medeiros (PSL), definiram na tarde desta quinta-feira, 29 de dezembro, em reunião realizada nas dependências do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), como será feita a logística da cerimônia de posse a ser realizada no Bumbódromo, no dia 1º de janeiro de 2017.

Na reunião também estiveram presentes os representantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que darão suporte no decorrer da cerimônia.

Segundo o prefeito eleito, a sua maior preocupação é com relação à segurança e por isso está tratando a questão com muito cuidado ao participar diretamente da organização. “É uma festa do povo, da democracia. Depois de uma votação tão expressiva a gente tem que ter muito cuidado com a população quanto a participação de um grande evento que vai ser a minha posse com o Tony Medeiros”, enaltece Bi Garcia.

Tony Medeiros ressalta que a sua expectativa para a cerimônia é grande. “A própria população já aguarda com ansiedade este momento. Nós temos consciência do tamanho da responsabilidade que nós vamos ter quando assumirmos. Faremos tudo o que for possível e nós temos amor pela nossa terra”, comenta.

A equipe responsável pelo cerimonial da posse faz uma estimativa de que mais de 20 mil pessoas estejam presentes na posse de Bi Garcia e Tony Medeiros, que será realizada no dia 1º de janeiro, a partir das 19 horas, na arena do Bumbódromo.

Recursos e secretariado

Durante a reunião, Bi Garcia anunciou que no ano de 2017 a Prefeitura Municipal de Parintins receberá mais de R$ 100 milhões oriundos de emendas parlamentares e convênios com os governos federal e estadual, destinados em sua maioria para obras.

Bi também anunciou que os nomes dos secretários deverão ser anunciados durante a manhã de sábado. Conforme Garcia, não há definição de quem vá coordenar as pastar em vista que está seguindo critérios técnicos para definir seu secretariado.

Daniel Sicsú/JI

