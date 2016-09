Bi Garcia(D) defendeu projeto turístico para desenvolver Parintins

Criar um novo porto para Parintins é uma das propostas do candidato à prefeitura do município, Bi Garcia (PSDB), para melhorar a infraestrutura e o desenvolvimento da cidade. A afirmação foi dada durante o debate no Sistema Alvorada de Comunicação, na tarde desta quinta-feira (22). Um novo porto faz parte projeto turístico, que Bi tem para a cidade, além de reconstruir e ampliar o muro de arrimo na orla de Parintins.

Em três rodadas de perguntas e respostas, o prefeiturável apresentou propostas do novo governo e relembrou obras de infraestrutura e desenvolvimento, tema escolhido, realizadas durante seus dois mandatos (2005 à 2012).

Bi Garcia lembrou que muitas das obras, como por exemplo as orlas da Francesa e do bairro Paulo Corrêa, não tiveram continuidade.

“Fizemos o projeto das orlas da Francesa e do bairro Paulo Corrêa, que iniciaram no fim do meu último ano à frente da prefeitura. O prefeito que assumiu não deu continuidade. No meu governo as obras serão retomadas”, comentou.

O tucano também garantiu que, se eleito, irá dar continuidade à rede de esgoto da cidade. Além disso, ele vai melhorar espaços para embarque e desembarque de passageiros.

“Vamos atualizar o plano diretor, repensar a mobilidade urbana de Parintins, realizar drenagem nas vias. E principalmente retomar as obras deixadas durante meus governos passados e continuar as obras que ficarão pendentes da atual gestão. Porque para ser prefeito tem que ter responsabilidade”, concluiu.

O último debate do Sistema Alvorada de Comunicação será na próxima quinta-feira (29), com o tema Cultura e Turismo.

DEAMAZÔNIA PARINTINS, AM