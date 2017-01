Bi Garcia decreta estado de Emergência Financeira e Administrativa em Parintins

Tweet no Twitter

Prefeito Bi Garcia, ao centro

Alegando caos na saúde pública, abandono de praças, sucateamento das máquinas na secretaria de obras, ruim funcionamento do matadouro público, falta de documentos e equipamentos nas secretarias, fechamento do Hospital Padre Colombro e outras Unidades de Saúde, entre outros argumentos o prefeito Bi Garcia PSDB decreto em caráter emergencial de 90 dias Estado de Emergência Financeira e Administrativa no Município de Parintins.

No documento assinado dia 5 está publicado no Diário Oficial do Amazonas suspende contratos e pagamentos de empenhos, contratos e convênios expedidos ou firmados em exercícios anteriores e por gestores anteriores, até que seja feita análise pelos setores responsáveis, com vistas a analisar os efetivos cumprimentos dos objetos de tais instrumentos, bem como a regularidade de constituição das referidas despesas, excetuando-se a folha de pagamento e encargos sociais (INSS, FGPREV, IMPOSTO DE RENDA, PIS/PASEP).

Na prática a gestão Bi Garcia e Tony Medeiros (PSL) está autorizado à administração pública municipal, por força do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, a contratar em caráter excepcional, servidores temporários, serviços e adquirir materiais necessários à execução dos atos de gestão administrativa essenciais, bem como ao funcionamento dos serviços básicos de saúde, educação, transporte, saneamento, limpeza pública e infraestrutura básica, sem a necessidade de certame licitatório, uma vez constatada a indispensabilidade da contratação, mediante parecer fundamentado, e justificativa plena.

Acompanhe na íntegra o decreto.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DECRETO Nº018/20174-PGMP

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O cidadão, Sr. FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA, Prefeito do Município de Parintins, no uso de suas atribuições legais e, especialmente das que lhe são conferidas pelo artigo 65, VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a situação de instabilidade financeira e administrativa experimentada pelo Município de Parintins, oriundas dos sucessivos atos de desmandos do ex-prefeito, que se negou a fazer a transição de governo, em franca violação à Resolução nº 11 de 09 de junho de 2016 do TCE, em especial ao art. 2º e seguintes, e ao estado democrático, deixando a Administração Municipal, tolhida de informações que impossibilitam o conhecimento real de seus órgãos.

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o perfeito funcionamento da Administração Municipal, bem como o restabelecimento da prestação de todas as atividades essenciais, assim definidas pela Lei nº 7.783 de 28 de julho de 1989;

CONSIDERANDO o desaparecimento de bens públicos, tais como notebooks, HD’s, roteadores, aparelhos telefônicos, computadores,impressoras, maquinários, veículos, dentre outros, bem como o desaparecimento de documentos oficiais em todos os setores da Administração Pública;

CONSIDERANDO inexistência de documentos comprobatórios de processos licitatórios para o cumprimento dos deveres do Município, tais como o fornecimento de merenda e transporte escolar, limpeza urbana, serviços de saúde e atividades indispensáveis para o funcionamento básico da administração pública em nosso município;

CONSIDERANDO a falta de medicamentos na rede pública de saúde, o fechamento do Hospital “Padre Colombo Diocese de Parintins”, o não funcionamento das clínicas pediátricas, das clínicas obstétricas, clínicas de neonatologia e o não funcionamento dos hospitais da rede municipal que atendem tanto na Zona Urbana, como a Zona Rural;

CONSIDERANDO a deterioração de praças e logradouros públicos por vandalismo e falta de manutenção;

CONSIDERANDO o acúmulo de lixo nas vias urbanas, e a situação crítica ocasionada pela falta de manutenção da lixeira pública, pondo em sério risco a saúde da população, o meio ambiente e a incolumidade pública, a proliferação de doenças endêmicas, e o gerenciamento de situações de grave risco a coletividade;

CONSIDERANDO a total deterioração do sistema viário do Município de Parintins e a inexistência de iluminação pública, a precariedade da sinalização de transito, vertical, horizontal e semafórica que se encontram apagados;

CONSIDERANDO a inexistência de condições de uso de estradas vicinais na Zona Rural, comprometendo o direito de ir e vir dos moradores das regiões afetadas pelo descaso e abandono das vias públicas;

CONSIDERANDO o sucateamento das máquinas e equipamentos que atendem a Zona Rural do Município de Parintins;

CONSIDERANDO a interdição do Aeroporto Júlio Belém por abandono, falta de manutenção e não cumprimento das pendências determinas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que determinou o fechamento do aeródromo essenciais para o reestabelecimento das atividades no Aeroporto supracitado;

CONSIDERANDO o sucateamento das máquinas e equipamentos da Secretaria Municipal de Obras;

CONSIDERANDO o estado de desmoronamento do muro de arrimo da orla da cidade e do interior, representando risco real à vida da população;

CONSIDERANDO a deterioração do prédio e das instalações do Matadouro Frigorífico de Parintins, sem condições sanitárias para o abate, pondo em sério risco a saúde e a incolumidade pública, a proliferação de doenças endêmicas, e o gerenciamento de situações de grave risco à coletividade;

CONSIDERANDO o sucateamento e abandono da estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Esporte e Lazer – SEMED;

CONSIDERANDO a falta de manutenção de escolas nas Zonas Urbanas e Rurais, e o não fornecimento de merenda, fardamento e transporte escolar e o eminente risco de atraso no início do ano letivo;

CONSIDERANDO o sucateamento dos setores emergenciais e estruturais da administração pública o que compromete os serviços essenciais a serem prestados pela municipalidade.

CONSIDERANDO, o principio da Legalidade, da Moralidade, da Impessoalidade, e Eficiência, que deve nortear a Administração Pública em sua função institucional.

CONSIDERANDO, o preceito constitucional previsto no artigo 6º, caput, da Constituição Federal/88.

CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a situação financeira e administrativa do Município de Parintins e assim prestar serviços à população da forma mais adequada possível;

CONSIDERANDO a insuficiência de servidores em face de legislação do TCE, que determina que os servidores temporários, quando da transição de governo, tenham seus contratos extintos;

CONSIDERANDO a insuficiência de servidores efetivos para o perfeito funcionamento da administração pública;

CONSIDERANDO AINDA, o disposto no artigo 24 da Lei n. º 8.666/93.

RESOLVE

Art. 1º – DECRETAR Estado de Emergência Financeira e Administrativa no Município de Parintins, pelo período de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias.

Art. 2º – Durante o período de EMERGÊNCIA fica vedada a realização de quaisquer despesas no âmbito do Poder Executivo sem a expressa e direta autorização do Prefeito Municipal.

Art. 3º – Ficam suspensos contratos e pagamentos de empenhos, contratos e convênios expedidos ou firmados em exercícios anteriores e por gestores anteriores, até que seja feita análise pelos setores responsáveis, com vistas a analisar os efetivos cumprimentos dos objetos de tais instrumentos, bem como a regularidade de constituição das referidas despesas, excetuando-se a folha de pagamento e encargos sociais (INSS, FGPREV, IMPOSTO DE RENDA, PIS/PASEP).

Art. 4º – Fica autorizado à administração pública municipal, por força do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, a contratar em caráter excepcional, servidores temporários, serviços e adquirir materiais necessários à execução dos atos de gestão administrativa essenciais, bem como ao funcionamento dos serviços básicos de saúde, educação, transporte, saneamento, limpeza pública e infraestrutura básica, sem a necessidade de certame licitatório, uma vez constatada a indispensabilidade da contratação, mediante parecer fundamentado, e justificativa plena.

Art. 5º – O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à contar de 02 de janeiro de 2017.

Dê-se ciência,

cumpra-se e

publique-se.

Parintins, 05 de janeiro de 2016.

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

Prefeito Municipal de Parintins

