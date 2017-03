Bi Garcia constata sucateamento do Hospital Jofre Cohen e anuncia melhorias

Segundo Bi Garcia, a situação do Hospital Regional é crítica e necessita urgente de melhorias na parte elétrica, hidráulica, pintura, conserto e aquisição de novos equipamentos, contratação de profissionais, entre outras medidas.

O prefeito Bi Garcia, em visita ao Hospital Regional Jofre Cohen, no fim da manhã e início da tarde desta quinta-feira (02), constatou o sucateamento da unidade de saúde e anunciou melhorias. Acompanhado pela direção do hospital, secretário de saúde Ronaldo Cardoso, subsecretária Daízes Pimentel, chefe de gabinete Josimar Marinho e servidores do hospital, Bi vistoriou todas as dependências como enfermarias, salas de exames, centro cirúrgico, almoxarifado, emergência, entre outros. Por mais de duas horas, conversou com pacientes e funcionários, ouviu elogios e reclamações diversas.

Segundo Bi Garcia, a situação do Hospital Regional é crítica e necessita urgente de melhorias na parte elétrica, hidráulica, pintura, conserto e aquisição de novos equipamentos, contratação de profissionais, entre outras medidas. “Contratamos e colocamos aqui dentro uma gestão especializada. Nossa responsabilidade é cuidar bem das pessoas que necessitam de atendimento. O hospital é grande e a nossa dúvida sempre foi saber o porquê das deficiências. Agora com os profissionais, técnicos, médicos especialistas e clínicos estaremos aqui até este hospital entrar em um perfeito atendimento a população”, disse.

Garcia afirmou que pedirá também apoio ao governador José Melo para que o hospital seja de fato e direito um hospital regional. O diálogo, segundo o prefeito, deve se estender também a prefeitos dos municípios vizinhos do Amazonas e Pará que têm enviado diariamente pacientes para receberem cuidados no Jofre Cohen. “Hoje atendemos a uma demanda gigantesca vinda de municípios vizinhos que não têm médicos especialistas. Hoje temos 21 médicos especialistas e não é justo que as outras prefeituras não invistam aumentando a demanda do nosso hospital, especialmente de partos cesáreos”, relatou o prefeito.

O prefeito mostrou preocupação com a situação do laboratório do hospital que funciona com equipamentos da década de 60 e especialmente com o mamógrafo, recentemente consertado pelo município e que parou novamente. Também afirmou que a estatística alta de detecção de câncer de mama em Parintins não permite que o equipamento sem uso. “É um instrumento de trabalho fundamental no diagnóstico nesses casos, então a necessidade é muito grande e por isso vou acompanhar pessoalmente com o secretário Ronaldo para resolvermos isso”, garantiu Bi Garcia.

SECOM/Marcio Costa

Comentários

comentários