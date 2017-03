Bi Garcia concederá coletiva de imprensa sobre Processo Seletivo da educação

O bombardeio de críticas das pessoas, feitas através das redes sociais e imprensa, de possíveis erros na classificação dos candidatos no Processo Seletivo da Educação levou o Prefeito de Parintins Bi Garcia (PSDB) assinar Decreto para prorrogar os prazos constantes no Cronograma do Processo Seletivo Simplificado – PSS 2017 até dia 15 de março. “Não indiquei nenhuma pessoa para qualquer cargo. Não tenho contato com ninguém da equipe do seletivo. Várias pessoas aliadas minhas estão de fora. O seletivo segue à risca a Lei e não podemos impedir ninguém de participar” comentou Bi por telefone ao Site ParintinsAmazonas nesta quinta-feira, 09.

O prefeito Bi ficou irritadíssimo com a equipe da área educacional e de comunicação pela atrapalhada e demora em explicar algumas situações e dúvidas que mancharam a administração tucana perante à população. Vereadores da base aliada também se insurgiram contra o resultado preliminar do processo seletivo.

Garcia exigiu maior atenção da equipe, pois teve caso como do cidadão Marlison Bentes Lima que foi selecionado para simplesmente sete escolas municipais em diferentes comunidades rurais. Dirigentes da Agrovila do Caburi denunciaram que funcionários com 10 e 15 anos de experiência não foram selecionados.

Na Comunidade do Zé Açú da Vila Amazônia foi igual situação. “Assim que chegar em Parintins vou realizar coletiva de imprensa e tratar esse tema com a população. Tenho confiança nas pessoas à frente do seletivo e os advogados seguiram a orientação do TCE e demais Leis. Infelizmente a questão da graduação e mestrado apareceu muito. Foram milhares de pessoas inscritas de várias partes do Amazonas e do Pará”, afirmou.

Segundo Garcia, o seletivo tem critérios a serem observados e citou exemplo de professores lotados pelo Estado com duas cadeiras, os quais não podem entrar mais numa terceira no município. “Quem passou em mais de uma área terá de escolher e assim será feita eliminação. A crise econômica no Brasil é grande e qualquer seletivo trás milhares de pessoas em busca de vaga”, analisou.

Sobre os vereadores da base aliada que também denunciaram o seletivo, o prefeito disse que qualquer pessoa lesada pode recorrer. Bi Garcia frisou estar ausente da cidade para resolver problemas particulares familiares. O prefeito também deve reunir com o Governador José Melo (Pros) nesta sexta-feira, 10.

