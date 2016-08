O candidato a prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), juntamente com seu vice Tony Medeiros (PSL) e candidatos a vereador pela sua coligação realizaram neste sábado uma caminhada pelas ruas do bairro de Santa Clara. Com início no fim da tarde, a passeata adentrou a noite nas ruas do tradicional bairro parintinense.

Durante o percurso, Bi e Tony visitaram casa-a-casa, ouvindo as demandas dos moradores de Santa Clara que pediram um governo que resgatasse a economia e a qualidade da saúde, educação e segurança de Parintins.

No decorrer da caminhada, a autônoma Patrícia Ferreira recepcionou Bi Garcia em sua banca de churrasco e confirmou seu apoio ao candidato. “Ele foi o melhor prefeito de Parintins e tem que voltar”, falou emocionada.

O morador Raphael Barbosa disse que vai apoiar a candidatura de Bi Garcia porque o considera o candidato mais experiente na gestão pública. “É uma emoção a volta de Bi Garcia porque ele é experiente e eu acredito no trabalho que ele já fez. E com essa experiência a gente vai continuar a avançar”, frisou.

Os candidatos Messias Cursino (PDT), Márcia Baranda (PMDB), Adson Ribeiro (Rede) e Maria Altair (Psol) também realizaram agenda de campanha com caminhadas e reuniões na cidade.

