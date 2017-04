Bi Garcia anuncia um Hospital adequado para atender bem a população

Após visita no Hospital Regional Jofre Cohen, o prefeito Bi Garcia (E) anunciou que a unidade de saúde passará por uma série de melhorias estruturais. Dentre as mudanças está a climatização da área de emergência para melhor atender as pessoas que buscam por atendimento no local. Outra ação que a Prefeitura fará no hospital é a compra de equipamentos para a retomada das jornadas cirúrgicas.

Matéria completa: http://www.parintins.am.gov.br/?q=277-conteudo-52450-hospital-jofre-cohen-passa-por-reestruturacao

/// Parintins foi contemplada nesta segunda-feira, 10 de abril, com uma sala de fonoaudiologia voltada ao atendimento de pessoas com necessidades especiais como autismo, síndrome de Down e sequelas de acidente vascular cerebral (AVC). A estrutura foi montada na policlínica Tia Leó, localizada no bairro Djard Vieira, e terá como uma de suas atribuições atender aos encaminhamentos feitos nas consultas do neuropediatra Francisco Tussolini.

Matéria completa: http://www.parintins.am.gov.br/?q=277-conteudo-52452-municipio-ganha-sala-de-fonoaudiologia-para-pessoas-com-necessidades-especiais

/// Idealizada no primeiro mandato de Bi Garcia como prefeito de Parintins, a Escola Municipal Charles Garcia comemora 09 anos de fundação neste dia 11 de abril. A escola foi fundada no ano de 2008 com o propósito de suprir a carência de um educandário de Ensino Fundamental para atender os bairros de Santa Rita de Cássia, Castanheira, Palmares e Francesa. Para comemorar o aniversário, desde o dia 04 de abril está sendo realizado uma série de atividades com professores, alunos e comunidade.

Matéria completa: http://www.parintins.am.gov.br/?q=277-conteudo-52449-charles-garcia-comemora-9-anos-de-compromisso-com-a-educacao-de-qualidade

/// A Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) reuniu durante esta terça-feira (11) com representantes de quatro municípios do Amazonas para discutir ações e estratégias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A reunião ocorreu no Centro de Telemedicina, localizado no Centro de Saúde Irmão Francisco Galianni e reuniu representantes de Parintins, Barreirinha, Maués e São Sebastião do Uatumã.

Materia completa: http://www.parintins.am.gov.br/?q=277-conteudo-52451-parintins-sedia-encontro-para-discutir-acoes-e-estrategias-da-erradicacao-do-trabalho-infantil

/// Durante a Semana Santa as feiras e mercados de Parintins funcionarão normalmente todos os dias a partir das 5 horas da manhã. De acordo com o secretário de Produção, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, os estabelecimentos estão inseridos nos serviços essenciais para o público e não podem ser fechados durante o feriado. Na Semana, o Matadouro executa o abate de 222 animais para atender a demanda da cidade até a segunda-feira (17).

Matéria completa: http://www.parintins.am.gov.br/?q=277-conteudo-52446-mercados-e-feiras-abertos-no-feriado-da-semana-santa

