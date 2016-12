Bi Garcia anuncia secretariado e governo de austeridade

Tweet no Twitter

O prefeito eleito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), anunciou no início da tarde deste sábado (31) os nomes de parte dos secretários que irão compor a administração municipal. Além disso, o tucano garantiu que a nova gestão será moldada em um governo de austeridade.

O anúncio ocorreu na sede do Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

Como já divulgado, o vice prefeito, Tony Medeiros (PSL) será o responsável pela secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Um dos setores prioritários, a saúde ainda não tem nome definido e ficará sob a responsabilidade da subsecretária Daízes Pimentel, que responderá interinamente pela pasta até a escolha do secretário.

“Fiz o convite para o neuropediatra Francisco Tussolini que não o aceitou por querer ficar próximo ao neto recém nascido, mas fará atendimentos 10 dias por mês nos hospitais de Parintins. Também convidei Alberto Figueiredo, mas como ele trabalha na parte cirúrgica preferimos deixá-lo atuando nos hospitais. Por fim, vamos nos sentar com a categoria e definir um bom nome para esta pasta tão importante”, comentou.

Na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças será comandada pelo administrador João Neto. A Secretaria de Obras será de responsabilidade do vereador eleito, Matheus Assayag e de Educação pelo professor João Costa.

Tidas como pastas prioritárias para alavancar a economia do município, a Secretaria de Produção e Abastecimento será chefiada por Edy Abulquerque e a de Arrecadação, por Jeovan Belém Paes.

“Essas duas pastas serão de suma importância para a economia de Parintins voltar a circular na cidade. Temos que investir no setor primário que não vai se restringir a cuidar apenas de mercados e feiras e sim da pecuária, psicultura e agricultura familiar”.

A Secretaria de Assistência Social e Trabalho será comandada por Zeila Márcia, Michele Valadares será Secretária Extraordinária e o jornalista Gil Gonçalves será o Coordenador de Comunicação.

Os outros cargos como Procurador e Controlador Geral e o diretor presidente do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) serão escolhidos nos próximos dias e apreciados pela Câmara Municipal de Parintins, em sessão extraordinária.

Na Câmara, Bi Garcia escolheu o vereador Telo Pinto como líder do governo na casa legislativa.

Medidas

Além da nomeação e de cortar gastos, o prefeito informou que tentará junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) autorização para realizar um processo seletivo para contratar pessoas e garantiu para o segundo semestre a realização de um concurso público.

De imediato, Bi Garcia informou que no dia 3 de janeiro começará um mutirão de limpeza na cidade e 200 garis serão contratados para a ação de limpeza da cidade. O prefeito também garantiu a abertura do Porto para o dia 10 de janeiro e do Aeroporto Julio Belém para o dia 15.

A respeito do pagamento do décimo terceiro e salário do mês de dezembro dos funcionários da prefeitura, ele afirmou que fará todos os pagamentos.

Posse

A posse do prefeito e vice será realizada amanhã (01), no Centro Cultural Amazonino Mendes (Bumbódromo), a partir das 19h.

Relação dos nomes dos Secretários, Subsecretários e Coordenadores: – Administração, Planejamento e Finanças – João Neto – Turismo, Cultura e Meio Ambiente – Tony Medeiros Coordenador de Turismo – Karla Viana Coordenador de Cultura – Chico Cardoso Coordenador de Meio Ambiente – Alzenilson Santos de Aquino – Saúde – Daízes Pimentel (Interina até a definição do secretário titular) – Obras – Matheus Assayag – Educação – João Costa Subsecretária – Odinéa Garcia – Assistência Social e Trabalho – Zeila Márcia – Produção e Abastecimento – Edy Albuquerque Subsecretário – Lúcio Kimura Coordenar – José Cursino – Comunicação – Gil Gonçalves – Recursos Humanos – Harald Dinelly – SAAE – Nelson Campos – Arrecadação – Jeovan Belém Paes – Secretária Extraordinária – Michele Valadares – Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Adolfo Lourido – André Acauan – Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial – Samantha Sampaio

Assessoria de Imprensa – Bi Garcia

