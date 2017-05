Bi Garcia anuncia apoio a Amazonino Mendes para governador

O prefeito Bi Garcia anunciou ainda pouco, em entrevista ao programa Fatos e Boatos, na Rádio Clube de Parintins, que tende a apoiar Amazonino Mendes na eleição que escolherá o novo governador do Amazonas. De acordo com o prefeito, o seu grupo político, que tem como uma das principais lideranças o senador Omar Aziz, está alinhavando o apoio ao ex-governador devido a toda a sua trajetória política no estado. A decisão, conforme Bi Garcia, está sendo tomada com critérios técnicos. Durante a entrevista, Garcia elencou os possíveis nomes que irão compor a chapa com Amazonino. Marcelo Ramos, Josué Neto e Pauderney Avelino foram citados para vice. A decisão sairá em uma reunião que deve ocorrer ainda esta semana em Manaus.

Amazonino já foi governador do Amazonas por três mandatos. Além dele, manifestaram interesse em disputar a eleição Marcelo Serafim, José Ricardo e Eduardo Braga.

Redação/JI

