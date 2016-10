Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O deputado e prefeito eleito de Parintins, Bi Garcia (PSDB) agradeceu ao povo de Parintins pela votação histórica recebida neste domingo, 02 de outubro.

Em suas redes sociais, Garcia postou uma nota de agradecimento. No texto, o prefeito eleito agradeceu pelos 30.970 confiados a ele e seu vice Tony Medeiros (PSL).

Confira a nota na íntegra:

“Agradeço de coração aos 30.970 votos que eu e meu vice prefeito, Tony Medeiros, recebemos no domingo. A força dessa vitória nos dá a dimensão da responsabilidade e dos desafios que teremos pela frente. Mas estamos preparados. Nosso governo será para todos. A eleição acabou e agora é hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Parabenizo os vereadores eleitos e registro os cumprimentos que recebi de meus adversários. Parintins é maior que tudo. Muito obrigado. Parintins avança!”.

Da Redação/JI

Comentários

comentários