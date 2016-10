Bi Garcia acompanha comitiva em busca de recursos para o festival de Parintins

Prefeito eleito de Parintins, Bi Garcia, em Brasília com comitiva.

União de forças em prol a captação de recursos para o Boi-Bumbá Caprichoso e pelo Festival Folclórico de Parintins. O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, vice-presidente Jender Lobato, prefeito eleito de Parintins, Frank Bi Garcia, e o diretor da agência Maná Produção, André Guimarães, cumprem agenda na Câmara dos Deputados, em Brasília, na tarde desta segunda-feira, 17 de outubro, em busca de apoio ao espetáculo caboclo parintinense.

Boi Caprichoso prepara loja oficial e desenvolve produtos

Associação cultural firmou parceria com empresa parintinense para priorizar e valorizar mão de obra local

Linhas de produtos oficiais são criadas pela Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, por meio da empresa Coimbra – Malharia, Comunicação Visual e Gráfica, para comercialização da marca Caprichoso. A construção da loja oficial do Boi Caprichoso está em andamento, ao lado da sede da Justiça do Trabalho, em Parintins, na Rua Boulevard 14 de Maio, Centro. A inauguração do espaço é prevista para o mês de novembro deste ano.

O primeiro produto oficial à venda é a camisa com o tema do Boi Caprichoso 2017 “A Poética do Imaginário Caboclo”, disponível no escritório do bumbá, em Parintins, na Rua Silva Meireles, ou no Centro de Atendimento ao Sócio (CAS), na esquina da Avenida Amazonas com Gomes de Castro. O valor da camisa é R$ 35 e a diretoria do Boi Caprichoso vai empregar parte do recurso arrecadado na reabertura da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, afirma que a parceria firmada pela associação cultural com a empresa Coimbra visa valorizar e fortalecer a economia de Parintins, com geração de emprego e renda local. “Damos oportunidade para empreendedores novos como o Tarcísio Coimbra, parintinense e sócio do Caprichoso, que prioriza a mão de obra local. Queremos proporcionar ao torcedor produtos a preço acessíveis e com qualidade”, assegura.

De acordo com o proprietário da empresa responsável, Tarcísio Coimbra, uma equipe trabalha na criação de diversos produtos, paralelo as obras da loja. “Queremos oferecer ao torcedor Caprichoso produtos que ainda não foram ofertados no mercado. Teremos muitas novidades e legais para engradecer, com certeza, a marca Caprichoso. Pensamos também em um nome especial da nossa marca que represente bem a nação azul e branca”, explica.

O proprietário da empresa Coimbra destaca a criação da comunicação visual e logomarca dos produtos. “Um dos produtos é a camisa que tem importante papel social, porque parte do valor das vendas será revertido para ajudar a Escola de Arte do Boi-Bumbá Caprichoso. Essa camisa foi pensada juntamente com alguns integrantes do Conselho de Artes, trazendo um fundo bem típico de nossa região, o trançado de palha, valorizando a marca do tema 2017”, ressalta.

Além de preço bom de mercado, a camisa terá também versão na cor branca, conforme pedido do presidente Babá Tupinambá para empresa responsável. “Para que facilitasse a compra aos sócios, a camisa é vendida a R$35. Estamos a todo vapor na produção e confeccionamos camisas para enviar a Manaus, para serem vendidas no escritório do boi. Produzimos a versão branca para lançar na próxima semana”, frisa Tarcísio Coimbra.

O presidente do Boi Caprichoso anuncia o início da venda das camisas no escritório da associação cultural em Manaus, na Avenida Darcy Vargas, em frente a Peixaria Amazônico. “O torcedor de todas as idades, não apenas vai vestir o manto azulado, como também vai ajudar no projeto social do Boi Caprichoso, pois parte dos recursos obtidos com a venda do produto será revertida na reabertura da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale”, pontua Babá Tupinambá.

