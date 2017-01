Bi garante que compras públicas serão feitas no comércio de Parintins

Com objetivo de fomentar a economia de Parintins, as compras promovidas pela Prefeitura serão feitas no comércio local. A medida é uma das elencadas pelo prefeito Bi Garcia para retomar o crescimento econômico.

No seu segundo mandato como prefeito entre 2009 e 2012, Garcia recebeu premio de Prefeito Empreendedor por medidas como essa.

Segundo ele, as micro e pequenas empresas serão as mais beneficiadas. “Lamentavelmente esse trabalho foi perdido o que causou um grande índice de desemprego na nossa cidade”, destacou.

