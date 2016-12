Bi confirma Tony Medeiros para Cultura, Turismo e Meio Ambiente de Parintins

Vice-prefeito Tony Medeiros (PSL)

O prefeito eleito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), confirmou ontem ao BNC o primeiro nome que irá compor o primeiro escalão de seu governo a partir do dia 1º janeiro.

Tony Medeiros (PSL), seu vice, irá assumir uma secretaria que agrega três setores: Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

Bi Garcia fez a confirmação ao site assim que recebeu notícia de que havia vencido o último embate jurídico com sua adversária no pleito passado Márcia Baranda (PMDB), no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

O resultado dessa querela jurídica ainda podia resultar na cassação do registro de sua candidatura.

A decisão favorável ao tucano pelo placar de 10 a 1, em julgamento que ocorreu nas Câmaras Reunidas do Tribunal, que negou recurso impetrado pela peemedebista.

Ela tentava validar uma decisão da Câmara Municipal de Parintins, que desaprovou as contas de Bi Garcia do exercício de 2008, mas que teve efeito suspenso por uma decisão judicial, que garantiu ao tucano o registro de sua candidatura este ano.

Experiência

O cantor Tony Medeiros, ex-deputado estadual, tem experiência como secretário municipal. Ele foi gestor da Cultura, em Manaus, na administração do ex-prefeito Serafim Corrêa (PSB) e teve atuação marcante para a classe artística do Estado pelo salto que deu na realização dos grandes eventos do município, como o Carnaboi e o Boi Manaus.

Redução de custo

Na confirmação de Tony Medeiros, para cuidar de três setores, o tucano dá demonstração de como deve ser a conduta contida dos gestores que assumem prefeituras em plena crise econômica.

Nesse caso, por exemplo, Tony irá cuidar de uma pasta com objetos extremamente distintos, o que pode ser um sinal de que iniciará sua administração contendo gastos, reduzindo o tamanho da máquina pública.

