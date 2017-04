Belo aperta ‘bumbum na nuca’ de Gracyanne Barbosa em beijo na praia

Tweet no Twitter

Belo e Gracyanne Barbosa (Foto: Reprodução / Instagram)

Lindos, apaixonados e com os corpos em dia. Esses são Belo e Gracyanne Barbosa, que se beijaram e mostraram seus corpaços na praia nesta quinta-feira, 6. Na verdade, o post foi feito por Belo no Instagram para mostrar a saudade que sente da amada no momento. “#VocêeEu é tudo que preciso #VocêeEu é a minha felicidade #VocêeEu somos um #VocêeEu é pra sempre. Te amo minha vida, saudades. Volta logo! Tô precisando de você”, disse Belo na legenda.

Falando em Gracyanne Barbosa, ela, que pegou pesado e fez cara de choro em treino árduo no fim de março, não para de encher o cofrinho. Depois de virar referência no mercado Fitness e ser uma das musas mais requisitadas para feiras e eventos ligados ao mundo das academias, ela agora vai virar nome de suplementos.

Julio Barbosa

Do EGO, no Rio

