Beija-Flor e Mangueira são as favoritas ao Carnaval de 2017

Campeã de 2016, Verde e Rosa disputará o bi com escola de Nilópolis, uma máquina de vencer títulos (João Laet/Agência O Dia)

Rio – A disputa pelo título de campeã do Carnaval deste ano vai ficar entre as três maiores escolas do país. É briga de cachorro grande, segundo os especialistas que participam do II Bolão de Carnaval, e que acompanham os preparativos da folia durante todo o ano.

Para eles, a Beija-Flor, maior campeã da Marquês de Sapucaí, é a favorita para conquistar mais um título, seguida bem de perto pela Mangueira, a atual campeã. A Portela, hegemônica na história dos desfiles desde os anos 40, com 21 títulos, corre por fora para acabar com um longo jejum. Desde 1970 não vence sozinha um Carnaval.

A escola de Nilópolis, que se transformou numa máquina de conquistar títulos (13 campeonatos e 12 vices em 40 anos), tem a seu favor um enredo muito elogiado (Iracema — A Virgem dos Lábios de Mel) e um samba considerado pelos especialistas, inclusive do júri O DIA, o melhor do ano.

Já a Mangueira vem com o talento inovador do carnavalesco Leandro Vieira, além de um dobradinha para muitos imbatível: a empolgação da sua torcida após o título de 2016 aliada a um grande samba sobre um enredo de muito apelo popular (“Só com a ajuda do Santo”), que tem tudo para levantar a arquibancada.

“As duas vêm com sambas são sensacionais. A Beija-Flor ouviu sua comunidade e escolheu o samba que mais reflete a história de amor da Iracema. “Vou cantar Juremê” virou chiclete entre os sambistas de todas escolas. Mostrou ser fundamental para Beija-Flor passar novamente o rolo compressor pela Sapucaí”, opina Alberto João, editor do site Carnavalesco.

Para Anderson Baltar, do site Rádio Arquibancada, há um componente místico em favor da Verde e Rosa: a Beija-Flor nunca foi campeã desfilando no domingo de Carnaval.

“A escola de Nilópolis fará um grande Carnaval, mas acho que a Mangueira vem forte novamente e impulsionada com um samba com muita pegada, do jeito que os mangueirenses gostam”, diz Anderson Baltar.

O jornalista Fred Soares, o Fredão, figura conhecida do Carnaval carioca, apostou na Portela do carnavalesco Paulo Barros. Ele acredita que a Águia de Madureira tem todas as condições de acabar com a escrita mais famosa do Carnaval, com o enredo “Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar”.

“A Portela estabeleceu, desde 2012, um alto padrão de samba de enredo e, a partir de 2014, um alto padrão de desfiles. Isto tudo, somado a um contingente de componentes que está com o grito de campeão entalado há tanto tempo, oferece um cenário para que a escola saia da fila. Até porque tem um grande samba e um grande carnavalesco, cujo enredo oferece grandes voos de inventividade”, aposta Fredão.

Participaram do II Bolão O DIA, além de Baltar, Alberto João e Fred Soares, o editor do site Carnavalesamba.rio, Aydano André Motta; a jornalista e escritora Bárbara Pereira, da TV Brasil; Daniela Safadi, do site Carnavalesco; Elisa Fernandes, cantora e compositora; Fábio Fabato, jornalista e escritor; Leo Dias, colunista do DIA; Luiz Antônio Simas, historiador e pesquisador de Carnaval; Luise Campos, do site Rádio Arquibancada, e Pedro Ivo Almeida, do Portal UOL.

Bolão de 2016 não teve acertador

Os palpites e especulações sobre os desfiles de Carnaval já tomam conta das redes sociais. Todos garantem saber quem fará o desfile campeão, mas acertar não é tão fácil assim. No I Bolão O DIA, feito em 2016, o Salgueiro foi apontado como grande favorito, com oito votos, seguido pela Beija-Flor, que teve quatro votos. Não houve um palpite sequer na Mangueira, que ficou com o título.

“O Carnaval não é o que se chama de caixinha de surpresa, mas é briga de cachorro grande. E de vez em quando, quem está acostumado a abocanhar leva uma bocada”, brinca Luiz Antônio Simas, pesquisador e estudioso do tema.

A única “certeza” dos especialistas diz respeito ao rebaixamento. A ida da Paraíso do Tuiuti para o Grupo A é considerada praticamente certa.

“A camisa também pesa, como no futebol. Sobretudo quando um juiz tem que tomar uma decisão. A escola que vem da Série A no ano anterior é sempre a primeira a desfilar no Grupo Especial, o que já é extremamente desfavorável. E é raro que essa escola fique no Especial porque não conta com a simpatia dos jurados. E acho que a Tuiuti tem tudo para fazer um grande desfile este ano, mas infelizmente é a mais cotada para cair”, disse Simas.

CAIO BARBOSA/odia/RJ

Comentários

comentários